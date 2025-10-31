AFA lança formação para prevenir lesões no desporto

A Associação de Futebol do Algarve lançou a primeira formação da Algarve Football School, com o tema ‘Prevenção de Lesões no Desporto: Estratégias para Diminuir o Risco de Lesão’.

Este curso, certificado pela DGERT – Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, visa dotar os participantes das ferramentas e conhecimentos essenciais para minimizar o risco de lesões no contexto desportivo, promovendo a saúde e o bem-estar dos atletas.

Este curso é direcionado a técnicos de exercício, alunos do curso de Educação Física e Desporto, técnicos de desporto, treinadores, atletas, e outros agentes desportivos.

As formações decorrem nos dias 18 e 20 de novembro, das 19h00 às 00h00, na sede da AFA em Faro, e no dia 22 de novembro, das 09h00 às 13h00, em local a designar.

Mais informações aqui.