Novembro traz novas estreias da associação Lavrar o Mar em Monchique e Portimão

A associação Lavrar o Mar regressa em novembro com uma programação repleta de estreias, encontros e experiências artísticas em Monchique, Portimão, Aljezur e Odemira. Entre teatro, cinema, literatura, culinária e circo contemporâneo, o mês promete ser um festim cultural no barlavento algarvio.

A primeira estreia do mês acontece nos dias 8 e 9 de novembro, às 11h00, no Forno Comunitário de Alferce, em Monchique, com o espetáculo Pão, uma criação de Giacomo Scalisi com texto de Afonso Cruz. Rita Rodrigues, Rosário Pinheiro e Mariana Canha levam o público a uma viagem sensorial e poética em torno do pão, símbolo de partilha e fraternidade, acompanhadas pela música original de Alexandre Moniz. A peça, apoiada pela Freguesia de Alferce e pelo Município de Monchique, funde teatro e culinária, convidando a comunidade a celebrar o gesto ancestral de amassar e repartir.

Em Portimão, a Sociedade Vencedora Portimonense recebe nos dias 22 e 23 de novembro a estreia de O que vamos fazer com a revolta, texto e encenação de Sandro William Junqueira, inspirado em A Quinta dos Animais de George Orwell. O espetáculo, protagonizado por jovens entre os 14 e os 25 anos, reflete sobre as novas formas de totalitarismo e o sentido contemporâneo da revolta. Os bilhetes, a 5 euros, estão disponíveis em bol.pt, lojas FNAC e nas bilheteiras do Portimão Arena, TEMPO e Museu de Portimão.

Na Escola Nova, na Bordeira (Aljezur), o mês arranca a 2 de novembro com mais uma sessão de Livros para Comer, dedicada a Somos o esquecimento que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Curado por Sandro William Junqueira, Giacomo Scalisi e Rosário Pinheiro, o encontro combina leitura, conversa e gastronomia, num convite a saborear a literatura.

Nos dias 15 e 16 de novembro, às 16h00, o mesmo espaço acolhe Jacarandá, do coletivo Universo Paralelo, um espetáculo de marionetas e formas animadas dirigido por Adriana Melo e Magnum Soares, com interpretação de Carla Ribeiro, dedicado às famílias e à descoberta do mundo vegetal.

Já a 28 de novembro, às 20h00, a Escola Nova exibe o filme Dahomey, de Mati Diop, no âmbito do ciclo de cinema “O Quarto do Mundo”, com a presença da investigadora Marta Lança. O filme reflete sobre restituição e reparação histórica a partir da devolução de tesouros do Benim pelo governo francês.

Em Odemira, a Casa Novo Bowing mantém a sua programação regular, acolhendo aulas, residências artísticas e atividades comunitárias que vão do Tai Chi à música, passando por iniciativas da Universidade Sénior de Odemira e do Coro Rosa dos Ventos.

E para encerrar o ano, chega a aguardada notícia: já estão à venda os bilhetes para Monchique: Novo Ano. Novo Circo, que decorrerá entre 22 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026 no Parque de Estacionamento Descansa Pernas, em Monchique. O público poderá assistir a dois espetáculos de circo contemporâneo, Hourvari, da Compagnie Rasposo, e Strano, do Cirque Trottola, dois nomes de referência da cena circense francesa.

Os bilhetes para todas as atividades e espetáculos estão disponíveis no site da Lavrar o Mar e na sua página da BOL, com preços entre 5 e 20 euros, e descontos para famílias e crianças.