Portimão: Legendary Tiger Man e Ramp encabeçam duas noites alternativas no Rockfest PM

Portimão prepara-se para receber mais uma edição do Rockfest PM, o festival de rock que já faz parte do calendário musical algarvio. O evento, que celebra o rock alternativo, reúne bandas nacionais e internacionais para dois dias de energia e imersão musical, nos dias 28 e 29 de novembro de 2025, no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha.

Organizado pela Associação Cultural Marginália, o festival promete duas noites distintas, mantendo o selo de qualidade que já o caracteriza, numa fusão de sons intensos e melódicos que farão as delícias dos amantes do género.

No dia 28 a noite é dedicada ao Heavy Metal:

A abertura do festival estará a cargo dos Inhuman, banda algarvia que iniciou a sua caminhada há mais de 30 anos. Após um hiato de 18 anos, regressam com a mesma força e autenticidade que os marcou desde a década de 90. O seu novo álbum, prestes a ser lançado, promete reforçar o estatuto dos Inhuman como uma das formações mais consistentes do panorama metal português.

Seguem-se os Hochiminh, banda nascida em 2001 e conhecida pelo seu som industrial, agressivo e enérgico, que rapidamente conquistou fãs em todo o país. Este concerto será um reencontro muito aguardado com o público portimonense.

A encerrar a primeira noite, sobem ao palco os Ramp, ícones incontornáveis do thrash metal português. Formados no final dos anos 80, conquistaram projeção internacional, partilhando palcos com nomes lendários como Metallica, Iron Maiden, Slayer e Sepultura. A sua presença promete um final apoteótico para a noite mais pesada do festival.

No dia 29 entra em cena o blues e o rock:

O segundo dia abranda o ritmo, mas mantém a intensidade musical. A noite começa com os The Mirandas, banda algarvia formada em 2013, que traz ao palco um som influenciado pelos anos 60 e 70. Conhecidos pela sua energia e qualidade, os The Mirandas têm marcado presença em vários festivais nacionais de renome.

Segue-se a atuação dos The Bateleurs, que apresentam o seu mais recente álbum, lançado em outubro. Influenciados pelo blues rock dos anos 70, misturam essa herança com uma sonoridade moderna e ousada, comprovando a sua crescente projeção em Portugal e Espanha.

O encerramento do Rockfest PM ficará a cargo de uma verdadeira lenda do blues rock português, The Legendary Tigerman. Com uma carreira internacional sólida e décadas de reinvenção sonora, Tigerman promete uma performance vibrante, fiel ao seu estilo eclético e inconfundível.

Os bilhetes para o Rockfest PM 2025 já se encontram à venda aqui, bem como nas lojas Fnac e Worten.