Teatro Lethes recebe a 1ª edição do Winter Blues Fest

No dia 22 de novembro, o Teatro Lethes, em Faro, será palco da primeira edição do Faro Winter Blues Fest, um novo evento que promete celebrar o Blues em toda a sua autenticidade e emoção. O festival reúne três músicos para quem o Blues é uma verdadeira forma de vida.

Entre os nomes em destaque está Paul Lamb & Big Joe Louis (Reino Unido), uma dupla que combina o som intenso de Chicago com a elegância britânica. Reconhecido mundialmente como um dos maiores harmonicistas de Blues, Paul Lamb traz a Faro mais de quatro décadas dedicadas à música, com uma técnica apurada, presença carismática e profundo respeito pelas raízes do género. Ao seu lado estará Big Joe Louis, guitarrista e cantor cuja voz autêntica e guitarra crua transportam o público diretamente para o coração do verdadeiro Blues.

Também em destaque está Peter Kern (Áustria), um dos grandes nomes do Blues europeu contemporâneo. Guitarrista e cantor, Kern é conhecido pela sua inconfundível técnica de ‘fingerpicking’ e pela energia contagiante que leva aos palcos. As suas atuações a solo são verdadeiros momentos de partilha e emoção, em que o artista se transforma num contador de histórias que usa o Blues como veículo para criar uma ligação profunda com o público.

Com esta primeira edição, o Faro Winter Blues Fest promete aquecer o coração dos fãs e afirmar-se como um novo ponto de encontro para todos os que vivem e respiram o Blues. O evento decorre no Teatro Lethes, em Faro, no dia 22 de novembro.