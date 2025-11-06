Novembro celebra a diversidade das artes de palco no Teatro das Figuras

O mês de novembro promete ser um verdadeiro roteiro pela multiplicidade das artes de palco, com a presença de artistas nacionais e internacionais no Teatro das Figuras, em Faro.

Depois do sucesso de Bumba na Fofinha, que regressou ao palco com duas sessões esgotadas, a programação continua em força com Fantasía Española, espetáculo do Ballet Español de Murcia Compañía Carmen y Matilde Rubio. Esta companhia, que celebra 40 anos de dedicação à dança espanhola, traz à cidade uma homenagem à dança clássica espanhola e ao flamenco (Património Cultural Imaterial da Humanidade) no dia 4 de novembro, às 21h00.

O MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico, que celebra este ano a sua 3ª edição, apresenta dois espetáculos no Figuras: Maldonne, de Leïla Ka (7 de novembro, 21h30), e May B, de Maguy Marin (9 de novembro, 19h00). Maldonne é um manifesto coreográfico sobre identidade e resistência, enquanto May B, inspirada no universo de Samuel Beckett, é considerada uma obra-prima do teatro-dança contemporâneo.

No dia 14 de novembro, o público é convidado a rir com Garfield – Um Musical com Gatitude, protagonizado por Beatriz Sousa, Guilherme de Bastos Lima, João Vilas, Quimbé e Ricardo de Sá, às 21h30.

Segue-se, a 16 de novembro, a estreia de Carmen, me sem! Carmen, sou eu!, nova criação da DeVIR/CAPa com encenação de José Laginha. A obra é uma adaptação livre da ópera Carmen, interpretada por mulheres da companhia e residentes da Horta da Areia.

A programação literário-teatral marca presença com o ciclo Esta Noite Grita-se, que apresenta O Barrete de Guizos, de Luigi Pirandello, na Biblioteca Municipal de Faro (20 de novembro, 21h00). Uma comédia irónica que reflete sobre a aparência, a verdade e as desigualdades de género.

No dia 21 de novembro, João Garcia Miguel interpreta O Amor é Fodido, monólogo inspirado na obra de Miguel Esteves Cardoso, onde humor e tragédia se cruzam na análise das relações amorosas.

A Orquestra do Algarve regressa a 23 de novembro com mais uma edição dos Concertos Promenade, dedicados ao público familiar, desta vez com o tema A Pequena Raposa Astuta.

O Festival Contrapeso abre a 25 de novembro com a leitura encenada Crocodile Club, pelo grupo SinCera da Universidade do Algarve (Biblioteca Municipal de Faro, 21h30). No dia seguinte, o festival segue para o Teatro das Figuras com Ensaio Técnico, criação do Colectivo 84 dirigida por Mickaël Oliveira, às 21h30.

O mês encerra com É e Não É – ou a verdadeira história dos guardas que prenderam Antígona, da companhia Cepa Torta, que revisita o clássico de Sófocles a 28 de novembro, às 21h30, no Teatro das Figuras.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro das Figuras (de terça a sábado, das 13h00 às 19h30, e nos dias de espetáculo até ao seu início) ou online, aqui.