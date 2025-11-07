Associação de Futebol do Algarve aposta em medidas sustentáveis para reduzir impacto ambiental

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) tem vindo a reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade, implementando um conjunto de medidas que visam reduzir o impacto ambiental das suas atividades e promover uma maior responsabilidade ecológica no meio desportivo.

Entre as ações mais recentes, destaca-se a substituição das garrafas de água descartáveis por garrafas reutilizáveis personalizadas para colaboradores e atletas das seleções distritais. Segundo dados da própria associação, a medida permitiu uma redução significativa no consumo de plástico: das mais de 26 mil garrafas utilizadas na época 2024/2025 para cerca de 700 distribuídas em eventos na atual época 2025/2026.

“Acreditamos que o futebol pode ser um exemplo de boas práticas ambientais”, afirmou o presidente da AFA, João Pedro Gomes. “Estas mudanças demonstram que pequenas ações podem ter um grande impacto quando são feitas de forma consistente.”

A associação também procedeu à substituição da loiça de plástico por loiça de vidro no catering dos eventos, uma alteração que, segundo a Direção, tem contribuído para a diminuição de resíduos e para a adoção de hábitos mais sustentáveis.

Outra aposta tem sido a eficiência energética. A AFA investiu na instalação de painéis solares na sua sede, com o objetivo de reduzir o consumo de energia proveniente de fontes não renováveis.

“Queremos que a nossa sede seja um espaço mais sustentável, eficiente e que reflita os valores que defendemos dentro e fora do campo”, acrescentou o dirigente.

A instituição reforçou ainda as políticas internas de redução de desperdício, promovendo a utilização de suportes digitais em detrimento de documentos impressos e incentivando o uso consciente das impressoras. Foi igualmente feita a substituição das máquinas de água com garrafões por sistemas ligados à rede filtrada, eliminando o uso de grandes volumes de plástico.

No mesmo sentido, a AFA modernizou as máquinas de lavar roupa utilizadas nas seleções distritais, que agora consomem menos energia e detergente, contribuindo para um processo de lavagem mais eficiente e ecológico.

“Não se trata de uma mudança pontual, mas de um caminho contínuo”, referiu o presidente. “A sustentabilidade é uma responsabilidade coletiva e o desporto pode ter um papel determinante na sua promoção.”

As medidas implementadas enquadram-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que orientam também as políticas da Federação Portuguesa de Futebol em matéria ambiental e social.

Embora reconheça que “ainda há muito por fazer”, a Associação de Futebol do Algarve afirma estar empenhada em dar continuidade às boas práticas ambientais, reforçando o papel do futebol como agente de mudança positiva.