Roberto Martínez associa-se à AFA para promover o fair-play

O selecionador nacional de futebol, Roberto Martínez, é o novo Embaixador da campanha ‘O Fair-Play Joga em Casa’, uma iniciativa promovida pela Associação de Futebol do Algarve (AFA) desde o início da época, que pretende valorizar a ética, o respeito e os bons comportamentos dentro e fora do campo.
Roberto Martínez associa-se a uma causa que, segundo a AFA, “transcende o futebol e sublinha a importância de fazer do desporto um espaço de alegria, formação e união”.
A campanha apela a que o fair-play seja vivido em todos os contextos: nos clubes, nos recintos desportivos, nas bancadas e até na casa interior de cada um, onde se decide agir com empatia e lealdade.
“Jogar em casa significa transformar qualquer ambiente num lugar de boas práticas, onde a maior vitória é a da conduta exemplar”, sublinha ainda a AFA.
Selecionador nacional desde 2023 e vencedor da Liga das Nações na última temporada, Roberto Martínez foi recentemente nomeado pela FIFA para o prémio de Treinador do Ano. O técnico é o primeiro de vários nomes de destaque nacional que serão anunciados brevemente como Embaixadores da campanha.
Vê o vídeo oficial da campanha em baixo.