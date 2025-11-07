Faro acolhe a primeira Mostra Internacional de Cinema

Faro recebe esta semana a primeira edição da Mostra Internacional de Cinema, um novo evento dedicado ao cinema de autor e à descoberta de novas vozes do panorama cinematográfico português e internacional.

A iniciativa, que decorre entre 6 e 9 de novembro, propõe-se a criar um espaço de encontro e partilha em torno do cinema independente, trazendo à cidade e à região do Algarve filmes de diferentes origens que raramente chegam às salas locais.

Durante quatro dias, o público poderá assistir a uma seleção de 36 curtas e uma longa-metragem, exibidas em sete programas temáticos. As obras apresentadas passaram por alguns dos mais prestigiados festivais do mundo, como a Berlinale, Locarno, IDFA, DocLisboa e Cannes.

As sessões terão lugar em parceria com o Cineclube de Faro, IPDJ, ETIC_Algarve e ARCMúsicos, e todas as exibições serão de entrada livre, reforçando o caráter aberto e comunitário da Mostra.

A organização sublinha que este é apenas o início de um projeto que ambiciona “criar, aos poucos, um espaço de encontro em torno do cinema”, promovendo o acesso à cultura e a circulação de novos olhares cinematográficos.

Toda a programação e informações atualizadas estão disponíveis no Instagram oficial da Mostra (@mostra_faro).

Vê o cartaz em baixo.