A Universidade do Algarve lança o programa “Embaixadores UAlg”

A Universidade do Algarve (UAlg) acaba de lançar o Programa “Embaixadores UAlg”, uma iniciativa institucional que convida estudantes universitários a regressarem às suas escolas secundárias para partilhar experiências, esclarecer dúvidas e promover a continuidade de estudos no ensino superior.

Para além de aproximar a Universidade das escolas e incentivar os jovens a prosseguirem estudos superiores, a iniciativa valoriza o papel dos estudantes da UAlg como agentes de divulgação e representação junto das suas escolas de origem. Os embaixadores UAlg visitam as escolas para partilhar testemunhos sobre a vida académica, a cidade de Faro e a oferta formativa da Instituição.

Podem candidatar-se estudantes da Universidade do Algarve matriculados em CTeSP, licenciaturas, mestrados integrados ou mestrados, com motivação, capacidade de comunicação e disponibilidade para participar em, pelo menos, uma visita.

A seleção dos candidatos será efetuada pela equipa responsável pelo programa, com base nos seguintes critérios:

Curriculum Vitae;

Pitch (opcional): um vídeo, com a duração máxima de um minuto, onde o

candidato responde à pergunta “Porque estudar na UAlg?”; Preferência para estudantes que pretendam visitar a sua escola de origem;

Entrevista, sempre que se justifique e por solicitação da equipa responsável.

Os estudantes selecionados serão convocados para uma breve ação de formação, onde serão abordados temas como: comunicação com jovens; apresentação da Universidade e da sua oferta formativa; e estratégias de partilha de experiências pessoais de forma assertiva e motivadora.

Os estudantes selecionados como Embaixadores UAlg beneficiarão dos seguintes recursos: materiais de divulgação para distribuição nas escolas; kit de apoio ao programa, incluindo apresentação PowerPoint, materiais institucionais e brindes da UAlg; e certificado de colaboração emitido pela Universidade.

As candidaturas serão submetidas por formulário online, disponível aqui.

Mais informações aqui