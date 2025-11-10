A Universidade do Algarve promove a Semana da Mobilidade 2025

Entre hoje (dia 10 de novembro) e quinta-feira (dia 13 de novembro), a Universidade do Algarve, através do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), promove a Semana da Mobilidade 2025. O evento é dedicado a todos os estudantes que desejam conhecer oportunidades para estudar noutras instituições, dentro ou fora da Europa.

Com o programa Erasmus e os protocolos de cooperação internacional, os alunos da UAlg podem estudam numa instituição parceira em qualquer parte do mundo, enriquecendo o seu percurso académico e pessoal.

Durante esta semana, serão realizadas sessões informativas nos campi da Penha e de Gambelas, onde os alunos poderão esclarecer dúvidas e descobrir como se candidatar.

Calendário das sessões:

FE | 10 de novembro

14h00, Sala 3E, da FE

FCHS | 10 de novembro

17h00, Anfiteatro D – Complexo Pedagógico

ISE | 11 de novembro

17h00, Sala 161 do ISE

ESGHT |11 de novembro

12h00, Sala 48 da ESGHT

FMCB|12 de novembro

12h00, Sala 2.7, Complexo Pedagógico

FCT| 12 de novembro

17h00, Sala 2.11, Edf.8

ESEC | 13 de novembro

12h00, Sala 97 da ESEC

ESS | 13 de novembro

17h00, Sala J22