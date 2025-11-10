RUA FM realiza entrevistas aos candidatos para órgãos sociais da AAUalg

A Rádio Universitária do Algarve lançou na passada sexta-feira entrevistas aos candidatos para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUalg).

Para o mandato 2025/26 candidataram-se duas listas à Direção-Geral da AAUAlg: Júlio Calaça, aluno de Ciências Biomédicas Laboratoriais, encabeça a Lista J e Tomás Silva, de Gestão, está à frente da Lista M.

Para o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Magna apenas houve uma lista candidata para cada órgão.

Para o Conselho Fiscal, Matheus Bastos, aluno de Gestão Noturno, avançou com a candidatura pela lista E e para a Mesa da Assembleia Magna, Beatriz Caetano, aluna de artes visuais, encabeça a lista R.

O período de campanha eleitoral começou dia 3 de novembro e acaba, hoje (segunda-feira), dia 10 de novembro de 2025.

O ato eleitoral realiza-se no próximo dia 12 de novembro (quarta-feira) e a tomada de posse dia 5 de dezembro.

Entrevistas aos candidatos à Direção-Geral da AAUalg:









Entrevista ao candidato do Conselho fiscal:

Entrevista à Mesa da Assembleia Magna:

*Nota: A presidente da lista R, Beatriz Caetano, não pode comparecer e, por esse motivo, Alexandre Graça veio em representação da lista candidata à Mesa da Assembleia Magna.