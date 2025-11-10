Festival Spoken Word de regresso a Faro esta semana

O Gimnásio Clube de Faro volta a trazer ao Algarve o que de melhor se faz a nível regional e nacional na área do Spoken Word com a 9ª edição do Festival Spoken Word.

O festival arranca já esta sexta-feira (dia 14) e vai até domingo (dia 16), com três dias de palavra dita, poesia e performance, numa abordagem contemporânea, que funde a arte da palavra com dança, música, teatro e vídeo. O público também é convidado a partilhar textos e poemas em serões de “microfone aberto”, em que o único limite é a vontade de participar.

Na sexta feira às 15h00, o Festival vai até ao auditório da Escola Secundária Tomás Cabreira apresentar pequenas performances, havendo também lugar à participação dos alunos.

Podes consultar abaixo a programação completa destes três dias de festival:

Dia 14 Novembro (Sexta-feira) – 21h45

KAREN DAVID – “De crase a ponto”

Quando a poeta, escritora e empreendedora brasileira Karen David, imigrante residente em Lisboa, subiu ao palco para se apresentar na abertura da mais recente temporada do Got Talent Portugal, da RTP, público e jurados do programa instantaneamente se emocionaram, tendo tido uma audiência estimada em meio milhão de espectadores. Karen apresentou o poema Esse dia não é seu, que narra os desafios de uma infância periférica marcada pela ausência paterna. A interpretação vibrante de Karen garantiu sua passagem para a próxima fase da competição.

Em 2024, participou no Festival O Sol da Caparica e na Mostra de Artes da Palavra (MAP), além de conquistar prêmios em campeonatos de poesia falada, como o 2º lugar do Portugal Slam. Karen David vai estrear o seu novo espetáculo, “De crase a ponto”.



THE SUMA – “É uma declaração”

Paulo Amado – Palavra dita

Mateja Dolsak – Saxofone

Cláudio da Silva – Trompete

Banda Impossível? Um Saxofone Barítono faz o baixo, a Trompete a harmonia e a Voz ao invés de cantada é falada. Já ouviram algo assim? Este é o som refrescante e original dos SUMA.

Saxofone, trompete e voz. Às vezes a eletricidade ajuda e mais se ouve a voz ou mudam os sons dos instrumentos. Pode haver uma flauta, um búzio e sons feitos com as duas mãos juntas.

Não vale a pena ser neutro numa vida tão curta. O jazz e alguma música afilhada dão o timbre para a voz dizer acerca deste tempo.

Os SUMA congregam em três pessoas terra e mar de experiências:

Paulo Amado estudou Direito, é escritor, dirige uma revista, e no meio de tudo isto é um ativista social no meio gastronómico português.

Cláudio da Silva? Sydney, Maputo ou Noruega, dos -30o aos 45oC, felizmente o instrumento resiste… toca trompete nos principais festivais de artes performativas do mundo, esteve na direcção de óperas em Viena e queimou pestanas a fazer um doutoramento.

Mateja Dalsak, saxofonista eslovena, integrante dos Kumpania Algazarra e dos Farra Fanfarra. Professora, performer e agora nos The Suma.

Vai ser uma loucura…

Dia 15 Novembro (Sábado) – 10h00

Consultório Poético – sessões de terapia poética com Sónia Pereira

Ler um poema ou uma história impactante, em termos emocionais, e dialogando sobre ele com o terapeuta poético, faz com que “O que em mim sente/está pensando” (F: Pessoa), isto é, leva ao entendimento e reconhecimento das emoções (e só podemos tratar o que conhecemos) e à reflexão. Com materiais literários criteriosamente selecionados (depois de feita a anamnese), e norteado pela escuta ativa, diálogo e acolhimento por parte do terapeuta poético, o leitor é levado a percorrer o caminho da identificação (que permite ao ser humano compreender os seus conflitos à luz dos conflitos vivenciados pelas personagens).

Consulta individual – 30 min.

Gratuito Inscrições limitadas: ginasioclubefaro@gmail.com

Sábado – 15h00

Oficina de música e poesia, por José Anjos

Masterclass sobre a relação e diálogos possíveis entre a música e a poesia num contexto de criação e expressão performativa, com especial incidência (i) na junção da poesia dita com a música, e (ii) na abordagem da voz e da palavra como instrumentos musical e veículo de emoções, para lá do seu sentido verbal. Ao longo da sessão são exibidos vídeos exemplificativos dos vários processos e fases da construção de um objecto artístico e musical a partir da fusão entre as duas formas de arte, culminando numa viagem pelos trabalhos já desenvolvidos por José Anjos e alguns dos artistas com quem trabalhou ao longo de mais de dez anos. Consoante o número de participantes, poderá ser incluída uma vertente prática que convoca a intervenção dos mesmos em vários exercícios.

Duração 3h00

Preço – 15 € Inscrições limitadas: ginasioclubefaro@gmail.com

Sábado – 21h45

Tiago Marcos & Alfaro – “Nos olhos da noite”

Nascido em Cuba, no Alentejo, nos anos 80, desde cedo que Tiago Marcos viu a palavra como um escape para o mundo real e uma forma de se expressar criativamente e explorar os sentimentos mais diversos.

Em 2012, fundou com Alfaro (com Luís Caracinha), o projeto musical “Esfinge” onde atuava enquanto letrista. Em 2016, publicou o seu primeiro livro “A fonte das Palavras” e em 2020, integrou o projeto “O Eco dos Pássaros”.

Autor de inúmeros espetáculos de poesia performativa como “Nos Olhos da Noite” e “Esculpir da Sombra” onde partilha palco com Sara Martins, apresenta-nos agora o seu primeiro poema musicado.

O Gajo e José Anjos – “O caminho é o poema”

Com participação de Carlos Barretto no Contrabaixo

Desde 2017 que a viola campaniça d’O Gajo e a poesia de José Anjos são cúmplices, formando um corpo único que se transforma no caminho que é o poema. Este concerto junta alguns dos temas e poemas que fazem parte do seu repertório conjunto dos últimos anos, com novidades musicais e instrumentais que exploram diferentes linguagens de som e vídeo, sempre com o poema e a viola campaniça como eixo principal. Nalguns dos temas junta-se o contrabaixo de Carlos Barretto.



Dia 16 Novembro (Domingo) – 16h00

Calceteiros de Letras

Momento “Calceteiros de Letras”, com o envolvimento de coletivos ligados ao mundo das artes – escolas, associações, poetas amadores, que em conjunto preparam performances à volta do imaginário da poesia, com a presença da Pianista e cantora Cristina Afonso, dos poetas Pedro Monteiro, Armando Correia, Tiago Marcos e Rogério Cão, da classe de Dança Contemporânea da professora Maria Miguel Ramos, da classe de Tai chi da professora Ana Margarida Guerreiro e doa alunos de Artes da Escola Secundária Tomás Cabreira.

O final de tarde culmina com a entrega do prémio Calceteiros de Letras, que distingue um artista ou entidade que ao longo dos anos tenha contribuído para a difusão da palavra e da poesia de forma criativa e original.

O prémio é criação do artista plástico João Frank, que é ainda o autor de vídeo mapping que vai ser exibido na abertura de cada uma das sessões do Festival.

Reserva bilhetes – ginasioclubefaro@gmail.com

Bilhetes: Sexta e domingo – 5 €

Sábado – 7,5 €

Bilhete para os 3 dias – 15