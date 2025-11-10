Cláudia Tomé Silva lança quinta-feira o novo livro “O Silêncio das Coisas Vivas”

O segundo livro da autora, será apresentado no dia 14 de novembro, pelas 18h30, na Epopeia Books e contará com uma programação recheada.

Cláudia Tomé Silva revelou-se na escrita em 2021, com o livro “Emoções Bárbaras”. Na poesia, encontrou uma forma de transformar experiências pessoais em universais, refletindo sobre temas como emoções, identidade e memória, ainda assim, a exortação de sentidos começou muito antes disso, tendo participado em diversos cursos de teatro, workshops, performances, eventos poéticos e poetry slams pelo país.

A par da escrita, Cláudia, é autora da rubrica “P de Poesia”, na rádio RUA FM desde 2022, integra inúmeras performances poéticas com “Roer o Silêncio” e “Mulheres Que Escreveram e Não Li” e é uma ativista ativa na luta pelo empoderamento feminino na arte bem como pela igualdade e paridade de género.

“Emoções Bárbaras” abordava uma experiência muito pessoal e intensa “havia um pendor muito catártico, uma urgência enorme de libertar, gritar, aliviar carga e dores reprimidas.” explica a autora. E ainda que sem nunca perder a sua voz voraz, enquanto aprofunda e explora as emoções humanas há uma serenidade que se sente na escrita desta segunda obra. “A minha escrita foi se transformando gradualmente em algo mais respirado. Mais centrado. Mais observação e menos ansiedade. Menos raiva. Menos revolta. Mais reflexão. Menos explosão.” Ainda assim, Cláudia esclarece, “O meu processo de escrita poética não mudou, no essencial. Há uma emoção ou uma ideia, que geralmente se traduzem numa palavra ou pequena frase que fica ali a pairar e sei que, mais dia menos dia, o poema vai transbordar de mim”.

“A minha inspiração vem da minha forma de estar no mundo, de pensar e de me pensar, de sentir e de me sentir.” Explica a autora. Pelo quotidiano da vida, pela lucidez dos sonhos, pelo ser e pelas reflexões contínuas e desilusões, Cláudia conduz-nos numa viagem distópica e carregada de emoção. E ainda que mais leve e fluído e menos intempestivo, este livro “não é todo luz e sol. Há zonas cinzentas, há sombras e há distopia.”

“O Silêncio das Coisas Vivas” será apresentado publicamente no dia 14 de Novembro, pelas 18h30, na sede da editora Epopeia Books, na Rua de São Luís no 58, em Faro. A sessão contará com a intervenção de Cláudia Tomé Silva, autora; de Luís Caracinha, editor, e de inúmeros convidados como Mauro Amaral, Sónia Pereira, Tiago Marcos, Sara Martins, Sofia Correia, Sara Monteiro, Martim Santos, Nero, Yolanda Faleiro, Eduardo Vaz e Naná Rebelo.