Hoje realizam-se as audições públicas para o cargo de Reitor da UAlg

Data

Atualidade

Durante o dia de hoje, 11 de novembro, realizam-se as audições públicas para o cargo de Reitor da Universidade do Algarve.

 

Para o mandato 2025 a 2029 foram admitidas três candidaturas ao cargo. Os candidatos, listados por ordem de receção, são: Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho, Maria Alexandra Anica Teodósio e Luís Pedro Vieira Ribeiro.

 

As audições terão lugar no Grande Auditório de Gambelas e serão também transmitida via streaming no Youtube da Universidade do Algarve, nos seguintes horários:

  • Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho, às 10h30;
  • Maria Alexandra Anica Teodósio, às 14h30;
  • Luís Pedro Vieira Ribeiro, às 16h30.

A RUA FM realizou entrevistas aos três candidatos e podem ser vistas aqui.

Os elementos do Conselho Geral da Universidade do Algarve vão escolher amanhã, quarta-feira, dia 12 de Novembro, o novo Reitor da Universidade do Algarve.

 

Vê aqui as Audições Públicas:

