Hoje realizam-se as audições públicas para o cargo de Reitor da UAlg

Durante o dia de hoje, 11 de novembro, realizam-se as audições públicas para o cargo de Reitor da Universidade do Algarve.
Para o mandato 2025 a 2029 foram admitidas três candidaturas ao cargo. Os candidatos, listados por ordem de receção, são: Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho, Maria Alexandra Anica Teodósio e Luís Pedro Vieira Ribeiro.
As audições terão lugar no Grande Auditório de Gambelas e serão também transmitida via streaming no Youtube da Universidade do Algarve, nos seguintes horários:
- Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho, às 10h30;
- Maria Alexandra Anica Teodósio, às 14h30;
- Luís Pedro Vieira Ribeiro, às 16h30.
A RUA FM realizou entrevistas aos três candidatos e podem ser vistas aqui.
Os elementos do Conselho Geral da Universidade do Algarve vão escolher amanhã, quarta-feira, dia 12 de Novembro, o novo Reitor da Universidade do Algarve.