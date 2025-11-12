Alexandra Teodósio é a nova reitora da Universidade do Algarve

Alexandra Teodósio foi eleita reitora da Universidade do Algarve (UAlg) para o mandato de 2025 a 2029. A decisão foi tomada pelos membros do Conselho Geral da Universidade e anunciada na manhã desta quarta-feira.

O cargo foi disputado com mais dois candidatos, Nuno Bicho e Luís Ribeiro.

Resultados (votação final): 4 volta

Número de votantes: 32

Nuno Gonçalo Viana Pereira Ferreira Bicho: 12

Maria Alexandra Anica Teodósio:19

Com 60 anos, Alexandra Teodósio é professora catedrática na UAlg e tem formação em Ciências do Mar, com especialização em Oceanografia. Podes consultar o currículo detalhado aqui. O programa de ação pode ser consultado aqui

Declaração da nova Reitora:

“Agradeço a confiança que o Conselho Geral da Universidade do Algarve depositou em mim para o novo mandato de Reitora.

Estou convicta de que TODOS JUNTOS, a partir dos nossos campi e dos laboratórios vivos, sociais e naturais já consolidados na região algarvia, seremos capazes de nos afirmar como um referencial de sustentabilidade e inclusão, numa UAlg com impacto global – económico, social e ambiental.

É tempo de aproveitar este momentum que já se desenha no Azul Horizonte Algarvio e no Horizonte 2030, que a UAlg seja sol que ilumina com a ciência que aqui se coproduz e ensina, muito além da nossa região, e que o conhecimento gerado ajude a posicionar a UAlg e o Algarve na vanguarda das soluções do futuro!

Aproveito para agradecer ao Reitor Paulo Águas e reforçar o compromisso de construir pontes entre pessoas, ideias, natureza e culturas, sempre com empatia, com base na ciência e, sobretudo, muita ação!”

Recorde-se que Alexandra Teodósio, a primeira mulher a liderar a Academia algarvia, já havia sido vice-reitora para a Investigação (2017-2021) e atualmente era vice-reitora para a Internacionalização e Desenvolvimento Sustentável da UAlg, nos dois mandatos do reitor cessante, Paulo Águas.

A tomada de posse irá decorrer no Dia da Universidade, a 17 de dezembro.