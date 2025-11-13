Tomás Silva é o novo presidente da AAUAlg

As eleições para os novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) decorreram ontem, quinta-feira, dia 12 de novembro. Este ano, o processo eleitoral realizou-se exclusivamente de forma eletrónica, entre as 10h00 e as 20h30, através de um link enviado por email aos estudantes da Universidade.

Após a contagem dos votos, a vitória para a Direção-Geral foi atribuída à Lista M, encabeçada por Tomás Silva, que obteve 1027 votos. Em segundo lugar ficou a Lista J, liderada por Júlio Calaça, com 90 votos.

Quanto aos restantes órgãos sociais, apenas se apresentou uma lista candidata para cada um. No Conselho Fiscal, foi eleita a Lista E, liderada por Matheus Bastos, com 464 votos, registando-se ainda 695 votos em branco. Já para a Mesa da Assembleia Magna, a Lista R, encabeçada por Beatriz Caetano, foi eleita com 454 votos, enquanto 704 votos foram deixados em branco.

Apesar de, em ambos os casos, se terem registado mais votos em branco do que votos válidos, a lei prevê a eleição dos órgãos.

Se os próximos passos do calendário eleitoral decorrerem dentro da normalidade, a tomada de posse da nova lista acontece no dia 5 de Dezembro.

