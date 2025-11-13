António Pina reeleito Presidente da AMAL

António Pina, presidente da Câmara Municipal de Faro, foi reeleito presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) para o mandato 2025-2029.

António Pina obteve 13 votos a favor, registando-se ainda dois votos em branco, numa votação que não contou com o voto do autarca de Portimão, Álvaro Bila, que não esteve presente na reunião realizada na sede da AMAL, em Faro.

Para o acompanhar na Vice-Presidência foram eleitas as autarcas de Tavira, Ana Paula Martins e de Silves, Luísa Conduto.

A eleição teve lugar esta quarta-feira, na primeira reunião do Conselho Intermunicipal, após terem decorrido todas as cerimónias de tomada de posse dos Presidentes de Câmara que venceram as eleições autárquicas de 12 de outubro. A sessão foi inicialmente conduzida por Telmo Pinto, considerando que é Presidente de Loulé, o município com maior número de eleitores do Algarve.

Neste novo mandato, António Pina pretende continuar o espírito que tem pautado e presidido a AMAL desde a sua fundação, ou seja, afirmar uma visão para o Algarve, de forma apartidária. A prioridade será sempre, segundo António Pina, defender os interesses da região, a uma só voz, mantendo o espírito de união que tem caracterizado a AMAL, sobretudo em momentos particularmente difíceis que o sul do país tem vivido. As prioridades e exigências da casa continuarão a ser nas áreas da Mobilidade e Transportes, Eficiência Hídrica, recolha de Resíduos, gestão de Fundos Comunitários e nas áreas da Saúde e Educação.