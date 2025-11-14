Está a chegar a 4ª edição da Feira de Estágios da UAlg

No próximo dia 26 de novembro (quarta-feira) a Universidade do Algarve promove a 4ª edição da Feira de Estágios da UAlg.

A 4ª edição está sujeita a inscrição e terá lugar no Campus da Penha das 09h30 às 17h.

Neste dia, os estudantes e recém-diplomados pela UAlg terão oportunidade de contactar diretamente com empresas e instituições que procuram candidatos.

As vagas vão desde os estágios curriculares, extracurriculares e profissionais, abrindo assim a possibilidade de participação a toda a comunidade estudantil da academia.

O objetivo é proporcionar um espaço de proximidade entre estudantes e empresas, criando oportunidades para estágios curriculares, extracurriculares e profissionais. Ao longo do dia, os participantes terão a possibilidade de contactar diretamente com instituições e empresas que procuram novos talentos, facilitando a integração no mercado de trabalho.

Esta iniciativa foi criada em 2022 e pretende ser um elo de ligação entre os estudantes e as empresas empregadoras.

Deloitte, ANA- Aeroportos de Portugal, Novo Banco, Pine Cliffs Resort, Kor Creatives e AlgarExperience são algumas das empresas que estarão presentes na 4ª edição da Feira de Estágios da UAlg.

Mais informações sobre a feira de estágios, empresas e parceiros aqui.