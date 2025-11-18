Faro acolhe Evento das Acessibilidades Algarve

A Associação Salvador e a Câmara Municipal de Faro anunciam a realização do Evento das Acessibilidades, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, na Universidade do Algarve.

Esta iniciativa terá lugar dia 3 de dezembro de 2025 e integra o projeto Acessibilidades 2.0. O evento pretende ser um encontro dedicado à reflexão, partilha e ação pela inclusão, reunindo pessoas com deficiência, associações, estudantes, técnicos, autarcas e empresas.

Para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o evento contará com momentos de partilha, inspiração e debate, destacando boas práticas, experiências reais e novas perspetivas sobre acessibilidade e inclusão. Será também um espaço de networking e ligação entre cidadãos, profissionais e decisores, com o objetivo comum de construir um país mais acessível — para todos.

📅 Data: 3 de dezembro de 2025

📍 Local: Universidade do Algarve, Campus Penha – Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico, Faro

🕒 Horário: 14h30 – 17h30

O evento requer inscrição e pode ser feita através deste link.

Programa:

14h30 | Check-in e receção dos participantes

14h45 | Aberturas institucionais

15h15 | Apresentação do Projeto Acessibilidades 2.0

15h30 | Painel “Será que vamos ter de falar de Acessibilidade até 2050?”

16h15 | Painel “Será a acessibilidade universal?”

17h00 | Notas finais

17h15 | Atuação final e encerramento

A iniciativa «Acessibilidades 2.0» foi apoiada pelo Algarve2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Os Fundos Europeus Mais Próximos de Si.