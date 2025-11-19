RUA FM vai relatar Farense vs Silves para a Taça de Portugal

Joga-se este domingo a 4ª ronda da Taça de Portugal entre Farense e Silves e a Rádio Universitária do Algarve vai relatar a partida na íntegra.

O sorteio ditou confronto regional entre os dois emblemas do sotavento e barlavento algarvio para esta que é a prova-rainha do futebol português, num encontro marcado para este domingo, dia 23 de novembro, às 15 horas.

O Farense, recém despromovido ao segundo escalão, está no oitavo posto da tabela classificativa e não conhece o sabor da derrota há seis partidas, depois do segundo empate consecutivo, desta vez a uma bola na casa do Felgueiras. Vai receber no Estádio de São Luís o Silves, atual quinto classificado da Liga 1 Algarve Futebol, primeiro escalão do futebol distrital algarvio, e que também empatou sem golos no último fim-de-semana frente ao Odiáxere.

A relatar esta partida a RUA FM terá o Armando Lopes e o José António Pires no estádio, com a coordenação em estúdio a cargo do Pedro Gonçalves. Acompanha todas as incidências desta partida em 102.7 FM e rua.pt.