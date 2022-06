Candidatura da UAlg no âmbito do PRR quer aumentar o número de estudantes em todos os níveis de ensino

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a Universidade do Algarve viu aprovada as suas candidaturas, garantindo um financiamento total 4.2 milhões de euros para o período 2021-2026. O valor distribui-se pelos projetos UAlg+Skills4All e FOSTEAM@SOUTH.

A candidatura designada por UAlg+Skills4All é constituída pelas componentes Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos. Contribuirá para a consolidação da estratégia da UAlg, afirmando-se como uma instituição voltada para o exterior, que promove o desenvolvimento económico, o bem-estar social e a sustentabilidade, através da criação e difusão do conhecimento.

A estratégia da UAlg baseia-se em quatro eixos: Ensino, Investigação, Comunidade e Governação. No Ensino, a UAlg tem como objetivos aumentar o número de estudantes e licenciados, de todos os níveis de ensino, e propõe-se reforçar a presença entre os jovens no ensino secundário; atrair estudantes internacionais; promover a inovação pedagógica e boas práticas de apoio aos estudantes e renovar a oferta formativa. No pilar comunitário, a UAlg tem o objetivo de aumentar o seu impacto na sociedade através de um compromisso com o desenvolvimento sustentável da região e do país, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 (ODS).

Estes objetivos são também os desafios presentes nos princípios orientadores do UAlg+Skills4All, através dos quais a UAlg pretende aumentar o número de jovens estudantes em ciclos curtos e primeiro ciclo nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM); aumentar a adesão do género feminino às TIC; reduzir a taxa de abandono escolar e aumentar os jovens estudantes do ensino superior; aumentar a atração de estudantes internacionais, particularmente para as áreas STEAM (Ciências, Tecnologias, Engenharias, Artes e Humanidades); e aumentar o número de adultos em programas de capacitação e requalificação, de acordo com as necessidades dos empregadores, através de cursos de pós-graduação e cursos de curta duração.

Para o conseguir alcançar estes princípios orientadores serão implementados cinco projetos transversais e multidisciplinares: UAlg+Skills4STEAM, para atrair mais jovens para o ensino superior; UAlg+Skills4Success, para reduzir o abandono escolar; UAlg+Skills4Innovation, para promover a inovação pedagógica; UAlg+StudyGrants, para atrair mais estudantes (jovens e adultos) através de apoio financeiro; e o UAlg+Skills4Life, para criar um programa de microcredenciais – módulos curtos de formação creditada que permitem percursos formativos flexíveis.

Toda a formação disponibilizada é creditada pelo Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS), do Espaço Europeu do Ensino Superior, que facilita o reconhecimento das qualificações académicas a nível nacional e internacional.

O principal objetivo da candidatura da UAlg+Skills4All passa por melhorar as competências digitais dos estudantes para que fiquem devidamente preparados para responder às necessidades do mercado de trabalho. Por este motivo, a maioria do financiamento solicitado será para a aquisição do equipamento necessário à transição digital da UAlg, para o desenvolvimento de novos programas de formação e para a melhoria dos já existentes.

Os resultados do Impulso Jovem serão alcançados através da captação de mais estudantes para os atuais cursos da Universidade, nomeadamente, os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e de licenciatura, reforçados com três novos CTeSP: Marketing Digital; Design e Tecnologias Multimédia; Tecnologias Informáticas no ano letivo de 2021/22, e uma nova licenciatura em Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas) em 2022/23.

Os resultados do Impulso Adulto serão alcançados principalmente através da oferta de cursos para capacitação e requalificação em todas as áreas, com uma forte componente digital. A aprendizagem ao longo da vida incluirá cursos de curta duração, pós-graduações e mestrados, de todas as áreas de educação existentes na UAlg.

Na área do Mar, a nova oferta formativa integrará na sua maioria uma candidatura de consórcio, através do projeto FOSTEAM@SOUTH, liderada pela Universidade da Madeira, em parceria com as universidades do Campus Sul (Universidade de Évora e Universidade da Madeira).

No âmbito do UAlg+Skills4All na Impulso Jovens serão oferecidas bolsas de incentivo aos novos estudantes de CTeSP e licenciatura no valor da propina anual, renovável até à conclusão dos estudos desde que o estudante tenha aproveitamento escolar, nomeadamente no próximo ano letivo vão ser disponibilizadas 160 bolsas de incentivo, cerca de 40 das quais para CTeSP. O valor total global previsto para estas bolsas é de cerca de 300 mil euros. FOSTEAM@SOUTH financiará 21 bolsas destinadas a estudantes das áreas das biologias e ciências do mar.

Serão também disponibilizadas bolsas de incentivo para a formação ao longo da vida, oferecida no âmbito do UAlg+Skills4All Impulso Adultos, no montante total global de 200 mil euros, que cobrirão os custos com as propinas ou emolumentos.

Mais informação sobre as formações, bolsas de incentivo e atividades a desenvolver no âmbito destes projetos pode ser consultada em https://www.ualg.pt/impulsos-prr, que se encontra em permanente atualização.

Mais informação sobre a formação ao longo da vida já disponível em https://www.ualg.pt/prr-formacao-ao-longo-da-vida