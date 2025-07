Especialistas internacionais reúnem-se na UAlg para discutir turismo desportivo e gestão sustentável de destinos

A Universidade do Algarve será palco da 10.ª Conferência da “Rede Internacional de Investigação em Desporto e Turismo: Governação Sustentável e Gestão de Destinos (IRNIST)”, que reunirá especialistas de renome internacional para debater os desafios do turismo desportivo e da gestão sustentável de destinos.

Promovida pela International Research Network in Sport Tourism (IRNIST), em parceria com a Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) e o Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs) da Universidade do Algarve, esta conferência realiza-se, pela primeira vez, no Algarve, com o apoio dos Municípios de Faro, Loulé e Lagos, do IPDJ, da Região de Turismo do Algarve, entre outras entidades parceiras.

Com oradores provenientes dos EUA, Reino Unido, Austrália, Chile e Portugal, o programa inclui casos de estudo como os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, além de temas relacionados com estratégias de organização e promoção de eventos, turismo de aventura, turismo náutico e a valorização de destinos como o Algarve.

Para Elsa Pereira, chair do evento, a organização da 10.ª Conferência da IRNIST na Universidade do Algarve representa uma oportunidade estratégica para “a partilha de conhecimento interdisciplinar, o reforço de redes de colaboração nacionais e internacionais, e o aprofundamento do diálogo com atores relevantes das esferas científica, técnica e política”. A docente e investigadora da ESEC sublinha que “este encontro permitirá não só a divulgação e valorização da investigação desenvolvida em Portugal e no mundo, mas também a promoção de jovens investigadores, a troca de boas práticas e a identificação de novas oportunidades de cooperação e financiamento”.

Além das sessões científicas previstas, a conferência incluirá visitas técnicas e um programa de atividades desportivas e culturais. Elsa Pereira destaca ainda que a realização do evento no Algarve constitui “uma mais-valia para a valorização do território, integrando as suas instituições e comunidades numa dinâmica de inovação, desenvolvimento sustentável e projeção internacional”.

O evento está creditado para a formação contínua de Treinadores, Técnicos de Exercício e Diretores Técnicos, com a atribuição de 3,6 unidades de crédito.

As inscrições ainda estão a decorrer até 15 de julho.

Mais informações: irnistconference@ualg.pt