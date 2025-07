Feira Popular vai animar Loulé com Aurea e Buba Espinho

De 10 a 13 de julho, o Monumento Eng.º. Duarte Pacheco e o Parque Municipal de Loulé vão ser palco de quatro noites repletas de animação.

Aqui vai ser possível encontrar diversos expositores de artesanato e de gastronomia, tendas de animação infantil com vários jogos e insufláveis e ainda atuações musicais no palco instalado no recinto. O objetivo é resgatar memórias antigas de Loulé, num certame que decorria na antiga Quinta do Pombal (nos anos de 1946/52), e que já no início do século XXI foi retomado.

No arranque do evento, quinta-feira, 10 de junho, a partir das 19h30, acontece a atuação do grupo de dança Urban Xpression. Pelas 22h00, sobe ao palco Buba Espinho, o cantor e compositor alentejano que, com um estilo único, é um dos principais representantes da música de raiz em Portugal. Misturando géneros clássicos como o Cante e o Fado com sonoridades urbanas e pop, criou uma sonoridade própria que conquistou fãs em todo o país.

Na sexta-feira, dia 11, pelas 20h00, há worshop de dança com o Rancho Folclórico de Loulé e à noite, a partir das 21h00, a animação faz-se com um baile com Emanuel e Tânia.

A AGAL – Associação do Grupo Amigos de Loulé promove mais uma edição, a 45ª, do Festival de Folclore do Rancho Folclórico de Loulé. A partir das 21h00, cinco ranchos apresentam-se em palco para trazer a tradição etnográfica: Rancho Folclórico de Loulé – Loulé, Rancho Folclórico Danças e Cantares de Stª Maria do Olival – Gaia, Grupo

Folclórico e Etnográfico São Pedro da Cova – Gondomar, Grupo Folclórico Stª Cruz – Vila Meã – Amarante e Rancho Folclórico os Camponeses de Peralva – Tomar.

No encerramento do certame, domingo, pelas 22h00, há concerto com Aurea.

Aurea é uma das mais bem-sucedidas e populares artistas do panorama musical português. Ao longo de 11 anos de carreira, tem conquistado o público nacional com a sua presença, carisma e voz inconfundíveis. Conta, até à data, com dois discos de ouro, um disco de platina e um outro de dupla platina. Além de um Globo de Ouro como “Melhor Intérprete Individual”, Aurea foi a grande vencedora do galardão de “Best Portuguese Act” da MTV Portugal em dois anos consecutivos.

Refira-se que durante estes dias, para animar o recinto estarão os Your Own Personal Dj’s, a Palhaça Pirulita e Luzatripp

A Feira decorre no seguinte horário: das 19h00 às 00h00 (quinta-feira e domingo) e das 19H00 às 01h00 (sexta-feira e sábado),

A entrada é livre.

Programa Feira Popular

10 julho

19h30 | Urban Xpression de Loulé

22h00 | Buba Espinho

11 julho

20h00 | Worshop de dança com o Rancho Folclórico de Loulé 21h00 | Baile com Emanuel e Tânia

12 julho

21h00 | 45º Festival de Folclore do Rancho Folclórico de Loulé

13 julho

22h00 | Aurea