Município de Faro recebe Galardão de Excelência – Grau Ouro na área do envelhecimento

O Município de Faro foi reconhecido pelo Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA) com o Galardão de Excelência – Categoria Ouro, pelo seu trabalho na área do Envelhecimento. Este reconhecimento foi atribuído no âmbito do congresso “Territórios que Cuidam: Envelhecer com Qualidade no Século XXI”, que decorreu no passado 17 de junho, em Aveiro.

O evento, promovido pelo ISCIA, reuniu mais de 15 oradores, decisores políticos, técnicos e representantes da sociedade civil, focados em debater os desafios e oportunidades decorrentes do envelhecimento demográfico.

O galardão reflete o trabalho consistente que Faro tem desenvolvido na promoção de uma abordagem integrada e de qualidade no envelhecimento populacional. Trata-se de um reconhecimento público das políticas, programas e projetos que visam assegurar envelhecer com dignidade, autonomia e participação ativa dos seus cidadãos seniores.

Este reconhecimento motiva a Câmara Municipal de Faro a reforçar o seu compromisso, e trabalho nesta área tão importante, em parceria com entidades públicas e privadas, nomeadamente as mais de 100 entidades que integram o Conselho Local de Ação Social de Faro.

Segundo nota do ISCIA, o prémio “destaca-se a estratégia integrada e abrangente na área do envelhecimento”, reforçando assim a importância da ligação entre o ensino superior e os municípios, no sentido de “construir um modelo de recomendação baseado em boas práticas autárquicas observadas no país”

O Município de Faro agradece ao ISCIA este importante reconhecimento e renova o seu compromisso com os munícipes mais velhos, continuará a apostar num envelhecimento ativo, inclusivo e participativo — porque cuidar em Faro é cuidar de todas as idades.