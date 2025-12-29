Mestrado Integrado em Medicina da UAlg abre 96 vagas para a 18.ª edição

O Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve tem candidaturas abertas até ao próximo dia 31 de janeiro. Este curso, centrado num método de aprendizagem inovador, Problem Based Learning, comporta o ensino clínico desde o 1.º ano e destina-se apenas a estudantes já licenciados.

Com a duração de quatro anos, para o ano letivo 2026/2027 são disponibilizas 96 vagas. Embora várias escolas médicas estrangeiras adotem componentes semelhantes, a integração destas características num único curso de Medicina constitui um dos seus elementos distintivos e só se verifica no curso da UAlg.

Outra diferença face aos cursos de Medicina em Portugal prende-se com o processo de seleção, que, além de exigir uma licenciatura prévia, inclui uma primeira fase de avaliação de capacidades cognitivas e uma segunda fase centrada na avaliação de valores humanos.

O curso dá ainda especial relevância ao contacto precoce com a Medicina Geral e Familiar valorizando os cuidados de saúde primários como eixo fundamental da promoção da saúde e do controlo da doença. O objetivo é formar médicos com uma abordagem alargada à pessoa e à comunidade, alinhada com as necessidades da sociedade portuguesa.

Com uma parte significativa do corpo docente acreditado em Educação Médica pela Associação Europeia de Educação Médica, a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da UAlg assume também como prioridade contribuir para o desenvolvimento da região do Algarve enquanto destino atrativo para a prática clínica e para a formação de jovens médicos.

