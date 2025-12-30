Paderne Medieval regressa a Albufeira com festival cultural

A aldeia de Paderne, em Albufeira, prepara-se para acolher, entre 1 e 4 de janeiro de 2026, a edição anual do festival Paderne Medieval, iniciativa integrada na programação de Fim de Ano do Município.

Este evento cultural convida os visitantes a uma viagem ao período entre os séculos XV e XVI, recriando a vida medieval através de ruelas animadas por aromas, sabores, artes, ofícios tradicionais e performances históricas.

A festa arranca no dia 1 de janeiro às 12h00, com a abertura do mercado e a arruada dos trovadores, anunciando a visita do Rei Dinis. O ponto alto do primeiro dia será um cortejo régio, marcado para as 15h00, durante o qual o Rei entregará a Carta de Doação do Castelo de Paderne à Ordem de Avis.

Durante os quatro dias de festividades, moradores e turistas poderão assistir a uma programação variada que inclui bailias e folias, leilões de escravos, torneios de armas e a cavalo, teatro de fogo e duelos de esgrima.

Além das representações culturais, as tabernas tradicionais vão servir petiscos típicos da época, enquanto personagens medievais, música, dança e malabaristas animam a aldeia, perpetuando a atmosfera histórica.

O evento tem entrada gratuita e ocorre diariamente entre as 12h00 e as 23h00, com exceção do último dia, 4 de janeiro, em que encerra às 21h00.

O Município de Albufeira destaca que o Paderne Medieval proporciona uma experiência cultural singular, que propicia grande divertimento para toda a família e reforça a ligação à história local.