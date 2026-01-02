FC Ferreiras recebe Fórum da Jogadora dedicado ao desenvolvimento integral da atleta

O Futebol Clube de Ferreiras promove, dia 18 de janeiro, o Fórum da Jogadora, subordinado ao tema ‘Ser Atleta por Inteiro’, uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento integral da atleta, com especial enfoque nas jogadoras de futebol, futsal e futebol de praia.

O evento, que conta com o apoio do Município de Albufeira e da Junta de Freguesia de Ferreiras, pretende ir além da componente competitiva do desporto, promovendo uma visão abrangente do que significa ser atleta na atualidade. O fórum aposta numa abordagem pluridisciplinar, integrando corpo, mente e bem-estar como pilares fundamentais do rendimento desportivo.

Ao longo da formação, as participantes terão contacto com especialistas de diversas áreas, nomeadamente osteopatia e correção postural, pilates adaptado ao futebol, nutrição e hidratação, podologia desportiva e escolha do calçado adequado, coaching e estratégias mentais de alta performance, liderança e gestão de equipas, prevenção e recuperação de lesões, bem como qualidade do sono e o seu impacto no desempenho desportivo.

O Fórum da Jogadora destina-se a jogadoras de futebol, futsal e futebol de praia, treinadores, atletas de outras modalidades e ao público em geral, assumindo-se como um espaço de reflexão, aprendizagem e partilha de conhecimento.

Mais do que uma ação formativa, a iniciativa pretende valorizar o papel da mulher no desporto e reforçar a importância do auto-cuidado e da saúde na carreira desportiva, contribuindo para a formação de atletas mais conscientes, autónomas e preparadas para os desafios dentro e fora do campo.

Mais informações nas redes sociais do Ferreiras aqui e aqui e podes consultar aqui o programa.