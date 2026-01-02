Faro atribui nome de Artur Lara Ramos à pista de atletismo

O Município de Faro aprovou por unanimidade a atribuição do nome do professor Artur Lara Ramos à Pista de Atletismo de Faro, numa homenagem que reconhece a notável carreira e legado deste destacado técnico e dirigente do atletismo nacional.

A proposta, ratificada pela Assembleia Municipal, surge na sequência do falecimento do professor Lara Ramos e visa assinalar uma vida inteiramente dedicada ao desporto, em particular ao atletismo, à formação de atletas, treinadores e dirigentes, assim como à valorização do talento regional no panorama desportivo nacional e internacional.

Natural do Porto, Artur Lara Ramos radicou-se no Algarve nas décadas de 1970 e 1980, onde lecionou em várias escolas e desempenhou funções de direção técnica na Associação de Atletismo do Algarve.

Esteve na génese de projetos emblemáticos, como o Cross Internacional das Amendoeiras, sendo também um dos principais impulsionadores da construção da pista de atletismo de Faro, acompanhando o projeto desde a escolha do local até à sua concretização.

O percurso do professor Lara Ramos como treinador e dirigente é amplamente reconhecido, tendo orientado equipas e atletas de referência e organizado importantes provas a nível nacional e internacional. Desempenhou ainda os cargos de selecionador nacional e diretor técnico da Federação Portuguesa de Atletismo.

Com esta homenagem, o Município de Faro presta tributo à dedicação, competência e paixão que o professor Lara Ramos colocou ao serviço do desporto, dando o seu nome a uma infraestrutura que ajudou a erguer e que simboliza o seu legado.

A cerimónia de inauguração da nova toponímia da Pista de Atletismo de Faro será oportunamente comunicada.