Algarve regista 133 ocorrências devido a condições meteorológicas adversas

Entre as 16h00 do dia 2 e as 23h59 do dia 4 de janeiro, a região do Algarve esteve sob Estado de Prontidão Especial (EPE) devido a condições meteorológicas adversas, incluindo precipitação, vento e agitação marítima.

Durante este período, o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 133 ocorrências relacionadas com estes fenómenos, que mobilizaram 443 operacionais e 185 meios técnicos, pertencentes a diferentes agentes de proteção civil e entidades com dever de cooperação.

Entre os intervenientes destacam-se os Corpos de Bombeiros, com 157 veículos operacionais e 391 operacionais, além do Serviço Municipal de Proteção Civil, que contou com 7 veículos e 12 operacionais. A Guarda Nacional Republicana participou com 13 veículos e 28 operacionais, enquanto a Polícia de Segurança Pública contribuiu com 3 veículos e 6 operacionais.

Também foram mobilizados veículos e operacionais da Infraestruturas de Portugal, Polícia Municipal, Rotas do Algarve e da empresa NOS, totalizando 5 veículos e 6 operacionais, numa resposta concertada para mitigar os efeitos das condições meteorológicas adversas.