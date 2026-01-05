Proteção Civil alerta para agravamento do tempo frio

O Centro Municipal de Emergência e Proteção Civil (SMPC) emitiu um aviso à população devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, destacando o risco de tempo frio com temperaturas mínimas abaixo dos 5ºC, vento forte de norte e formação de gelo em algumas estradas.

O SMPC alerta para os potenciais efeitos adversos, nomeadamente intoxicações por inalação de gases devido à ventilação inadequada em habitações onde se utilizem lareiras e braseiras, incêndios resultantes da má utilização destes equipamentos ou avarias elétricas, e possível formação de gelo em troços de estrada com sombra permanente. O aviso inclui ainda a necessidade de especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com patologias crónicas e população sem-abrigo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se céu pouco nublado ou limpo, com vento de norte por vezes forte, com rajadas até 60 km/h, e formação de gelo ou geada.

O SMPC recomenda a verificação do bom estado dos equipamentos de aquecimento e aconselha a não utilizar equipamentos de exterior em espaços interiores. Reforça-se a importância da correta ventilação das divisões quando se empreguem lareiras, salamandras ou aquecimentos a gás para evitar a acumulação de gases nocivos. Deve desligar-se os aparelhos de aquecimento ao deitar ou ao sair de casa para evitar incêndios ou intoxicações.

O centro relembra ainda cuidados especiais para idosos e crianças, evitando queimaduras e exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura. Recomenda o uso de várias camadas de roupa adequada, proteção das extremidades do corpo com luvas, gorro e cachecol, e ingestão de alimentos e bebidas quentes. Durante atividades físicas deve-se ter atenção às condições do piso para prevenir quedas, evitar esforços excessivos e o arrefecimento corporal. No trânsito, a condução defensiva é aconselhada dado o risco de acumulação de gelo.

São destacados como grupos que requerem medidas específicas de proteção aqueles com 65 ou mais anos, pessoas com mobilidade reduzida, portadores de doenças crónicas, indivíduos isolados ou em situação de carência social e económica, trabalhadores ou praticantes de atividades no exterior expostos ao frio, e pessoas que consumam álcool em excesso ou drogas ilícitas.

O SMPC recomenda a adaptação dos comportamentos e atitudes, com adoção das medidas preventivas necessárias e vigilância da evolução meteorológica através dos canais da ANEPC, IPMA e DGS, ou pela linha “Proteção 24” (808 282 112).