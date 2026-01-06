Orquestra de Jazz do Algarve abre 2026 com concerto especial em Lagos

A Orquestra de Jazz do Algarve inicia 2026 com um concerto especial em Lagos, no Auditório do Centro Cultural de Lagos, no dia 28 de janeiro, às 19h00, integrado nas comemorações do aniversário da Elevação de Lagos a Cidade.

O espetáculo, intitulado “Ella & More”, presta homenagem à icónica voz do jazz Ella Fitzgerald. A carreira de Ella começou como cantora em orquestras de jazz e manteve colaborações marcantes com nomes como Duke Ellington e Count Basie. Com 13 prémios Grammy e mais de 40 milhões de álbuns vendidos, Ella Fitzgerald permanece uma referência incontornável do jazz mundial.

Para interpretar este programa de swing, a Orquestra conta com a participação especial da cantora Sara Miguel, que já colaborou anteriormente com a formação. Natural do Porto e atualmente residente na Ilha do Pico, Sara regressa ao Continente para apresentar algumas das suas interpretações mais marcantes.

O ano de 2025 foi de grande sucesso para a Orquestra de Jazz do Algarve, com salas esgotadas e milhares de mensagens de apoio e reconhecimento pelo intenso programa, qualidade dos convidados e diversidade artística.

Esta orquestra, composta por músicos algarvios para o público local e nacional, conta com o apoio fundamental de 12 entidades autárquicas do Algarve, da Direção-Geral das Artes, com apoio sustentado renovado até 2030, além de várias entidades regionais e parceiros privados. A Orquestra dispõe também do suporte de marcas internacionais como Denis Wick, Eastman Winds e Schilke, fornecendo equipamentos e instrumentos de excelência.

Para este novo ano, a Orquestra ambiciona alcançar mais algarvios e continuar a crescer em termos de sucesso e audiência. Os bilhetes para o concerto estarão brevemente disponíveis na plataforma bol.pt e poderão também ser adquiridos no Centro Cultural de Lagos, onde é possível obter mais informações pelo telefone 282770450.