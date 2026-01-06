Algarve Film Week regressa a Loulé em janeiro com cinema, workshops e prémios

A Algarve Film Week realiza a sua 5ª edição no concelho de Loulé entre 17 e 24 de janeiro, com uma programação dedicada ao cinema nacional e internacional que inclui documentários, curtas e longas-metragens, assim como workshops, talks e momentos dirigidos à indústria.

A semana cinematográfica integra três grandes eixos: Algarve Film Week, Monstrare – Mostra Internacional de Cinema Social e o MAIA – Mercado de Animação Ibero-Americano, promovendo o encontro entre criadores, profissionais, estudantes e público em geral.

Os eventos decorrem em vários locais do concelho, incluindo escolas, o Auditório Solar da Música Nova, Palácio Gama Lobo, Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil na Black Box e o Cineteatro Louletano. A Câmara Municipal de Loulé, através do Loulé Film Office, organiza esta iniciativa com a promessa de unir o público e os profissionais da indústria cinematográfica num ambiente de criatividade e reflexão. A entrada é livre.

A Monstrare, o primeiro festival de cinema social criado em Portugal, celebra a sua 12ª edição a partir de dia 17 com a exibição do documentário “Free Fish”, de Bisan Owda, uma coprodução portuguesa filmada na Faixa de Gaza, que narra a história de dois irmãos palestinianos pescadores, separados pela guerra, mas ligados pelo mar. A abertura encerra com o Concerto Cinema Jazz Project, de Arsénio Martins e Paulo Lopes, que promove um diálogo entre música e cinema.

No dia 18, a programação apresenta o filme “O Segredo dos Perlimps”, do realizador brasileiro Alê Abreu, no Pavilhão Multiusos 25 de Abril em Almancil, dirigido ao público familiar e que aborda temas como amizade, empatia e imaginação.

Nos dias 19 e 20, realizam-se sessões dedicadas a curtas-metragens e documentários para o público jovem e escolar, com títulos como “Fauve”, de Jérémy Comte, nomeada aos Óscares, “From War, With Love”, de Jordana Gasparinho, “Paco”, de Kent Donguines, e o documentário “Fragmented”, de Balolas Carvalho e Tanya Marar, que cruza experiências entre Portugal, Palestina e Reino Unido. Estas sessões incluem o workshop “Filmes na Minha Vida”, dinamizado pela Plutão de Verão.

Em 21 de janeiro, no Cineteatro Louletano, é exibido o documentário “O Que é Feito de Ti, Sónia”, de Catarina Neves, que aborda temas de invisibilidade social, identidade e tempo. Neste mesmo dia, o MAIA realiza várias atividades no Cecal e no Cineteatro Louletano, entre credenciações, sessões de curtas e um buffet de receção.

Dia 22 marca a antestreia nacional da longa-metragem “Hot Milk”, de Rebecca Lenkiewicz, um drama psicológico intenso ambientado numa cidade costeira espanhola, também no Cineteatro Louletano. Paralelamente, decorre o MAIA com speedmeetings, masterclasses, sessões de pitching e reuniões de recrutamento em diversos espaços ligados à animação ibero-americana.

No dia 23, o MAIA continua com conferências e masterclasses sobre temas da animação, incluindo o futuro da animação infanto-juvenil e como fomentar coproduções ibero-americanas. A Monstrare apresenta a obra literária “Rosa”, de Sónia Balacó, na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, reforçando a ligação entre cinema, literatura e pensamento crítico.

A edição encerra a 24 de janeiro, no Cineteatro Louletano, com os Prémios Cinetendinha, iniciativa promovida pelo crítico de cinema Rui Pedro Tendinha que distingue os melhores filmes e interpretações do ano. Esta é a 6ª edição dos prémios, que contam com transmissões no Sapo.pt e na SIC Radical. No mesmo dia, realiza-se um jantar no Palácio Gama Lobo para o Algarve Film Week, que decorre até à 1h00.

O MAIA, organizado pela APPA – Associação Portuguesa de Produtores de Animação, estreia-se em Loulé em 2026, reforçando a projeção do festival no panorama audiovisual ibero-americano. O Brasil é o país convidado desta edição, celebrando laços culturais e linguísticos no espaço ibero-americano.

Esta programação diversificada visa fomentar a interacção entre profissionais, novos criadores e público, proporcionando um ambiente rico em criatividade, partilha e reflexão sobre o cinema contemporâneo e as suas múltiplas dimensões sociais e artísticas.