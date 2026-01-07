CCDR Algarve organiza Dia Europa Criativa em Faro

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) promove, em parceria com o Centro de Informação Europa Criativa (CIEC), o Dia Europa Criativa no Algarve, que decorre a 16 de janeiro de 2026 no edifício-sede da CCDR, em Faro.

A iniciativa tem como objetivo principal apresentar e esclarecer as oportunidades de financiamento do Programa Europa Criativa (2021-2027), um instrumento fundamental de apoio aos setores culturais, criativos e audiovisuais.

Este evento enquadra-se na Estratégia de Especialização Inteligente do Algarve (RIS3), que integra um domínio específico dedicado aos desafios e potencial das Indústrias Culturais e Criativas da região.

Durante o Dia Europa Criativa serão abordadas as três vertentes do programa: Media, direcionado para cinema, audiovisual e videojogos; Cultura, que abrange as restantes expressões culturais e criativas; e Transectorial, que apoia órgãos noticiosos e a ação dos Laboratórios de Inovação Criativa.

O Dia Europa Criativa é promovido pela CCDR Algarve através das suas Unidades de Planeamento e Desenvolvimento Regional, de Cultura e do Centro Europe Direct Algarve, em colaboração com o Centro de Informação Europa Criativa.

O evento decorre do compromisso assumido na reunião da Plataforma de Inovação e Colaboração das Indústrias Culturais e Criativas, realizada a 25 de novembro, cujas apresentações e relatório estão disponíveis online.

Este encontro pretende apoiar a dinamização do setor cultural e criativo local, reforçando a capacidade de acesso a fundos europeus e a cooperação regional.

Podes consultar o programa aqui.