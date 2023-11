Primeiras aulas da UAlg evocadas com muita emoção por antigos alunos, docentes e funcionários

Como a história de qualquer instituição também se faz de memórias, foram muitos os antigos alunos que responderam ao convite da Universidade do Algarve para celebrar os “40 anos das primeiras aulas – 1983-2023” numa cerimónia comemorativa que se realizou no dia 28 de outubro, no Instituto D. Francisco Gomes “Casa dos Rapazes” e no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.

O reitor Paulo Águas iniciou o seu discurso relembrando uma singularidade que “muito nos orgulha e que não nos cansaremos de referir: a Universidade do Algarve nasceu da vontade dos algarvios e é a única universidade portuguesa criada por Lei da Assembleia da República, através da Lei 11/79, publicada a 28 de março”. O reitor recordou o período de instalação da UAlg, “sujeito a grandes dificuldades, impostas pela escassez de recursos e pelo contexto institucional inerente ao processo de consolidação do regime democrático, em curso à época”, o que explica que a inscrição dos primeiros estudantes, nas licenciaturas em Biologia Marinha e Pescas, Gestão de Empresas e Hortofruticultura, tenha ocorrido apenas a 10 de outubro de 1983.

Sobre a cerimónia, o reitor frisou: “Hoje é um dia de memórias, de reencontros, de afetos, de nos olharmos e vermos o rosto de há 40 anos, de agradecermos. E foi o que nos levou às Instalações do Instituto D. Francisco Gomes – Casa dos Rapazes, a primeira sala de aulas dos estudantes da UAlg”.

O Reitor terminou o seu discurso homenageando o passado, mas sem esquecer o futuro. “Continuaremos comprometidos com a qualificação das pessoas, jovens e menos jovens, com a criação de conhecimento, privilegiando a sua transferência para a sociedade, nomeadamente as empresas. A cooperação, mas também a concorrência, a inovação científica e inovação pedagógica estarão mais presentes. ” Numa clara alusão à importância da Universidade para a região, referiu: “O Algarve tem sido e continuará a ser o nosso laboratório, de ensino e de investigação, a partir do qual damos o nosso contributo, através do Conhecimento e da Qualificação das pessoas, para a sociedade e para um mundo que queremos mais sustentável, mais inclusivo, mais próspero, mais justo, mais tolerante.”

Se “a aprendizagem baseada em problemas (Problem-based learning), o estudo autónomo, o ensino em contexto real e as práticas in situ são caraterísticas muito valorizadas no ensino atual e na avaliação da qualidade dos cursos”, também já o eram em 1983. Segundo Alexandra Teodósio, aluna n.º 28, do curso de Biologia Marinha e Pescas, os primeiros alunos da UAlg, no início, “tiveram tudo isso”. E, garante, “o que se aprende fora dos contextos normais retém-se para sempre, as bases da inovação pedagógica, de que tanto se fala agora, nós já as praticávamos e à força da resolução de muitos problemas, que surgiam com docentes com poucas infraestruturas, sentíamos que participávamos na construção de algo novo e tenho muito orgulho nisso!”.

Contudo, das primeiras aulas da UAlg várias são as recordações. José Alberto Pereira, aluno n.º 45, de Gestão de Empresas, salientou, entre outras, o espírito de entreajuda, entre colegas que na altura já trabalhavam e os que estudavam a tempo inteiro: “tenho que salientar, aqui, um grupo de quatro jovens colegas que atravessou o curso, conhecido como o ‘grupo das primas’, sempre disponível para facultar os seus cadernos com apontamentos de grande qualidade, pela letra e pelo detalhe da informação, que quanto a mim foram os mais concorridos no curso”.

A história e a memória são indissociáveis. Foram muitos os episódios recordados nesta cerimónia e as lembranças evocadas nos discursos, quer de antigos docentes, quer de antigos alunos e também funcionários.

A cerimónia teve início no Instituto D. Francisco Gomes “Casa dos Rapazes” com o descerramento de uma placa comemorativa para assinalar o local onde foram lecionadas as primeiras aulas dos três primeiros cursos da UAlg.

No Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos decorreram várias intervenções alusivas às comemorações. Além da abertura pelos diretores das respetivas Unidades Orgânicas dos cursos pioneiros, Efigénio Rebelo (Faculdade de Economia) e Carlos Guerrero (Faculdade de Ciências e Tecnologia), a sessão contemplou ainda os seguintes discursos: Amadeu Cardoso (antigo funcionário da UAlg); Alexandra Teodósio (primeira aluna de Biologia Marinha e Pescas); Sadat Muzavor (antigo docente de Biologia Marinha e Pescas, que na impossibilidade de estar presente enviou o seu discurso); José Alberto Pereira (primeiro aluno de Gestão de Empresas); Francisco Mendonça Pinto (antigo docente de Gestão de Empresas); José Mata Cáceres (primeiro aluno de Hortofruticultura) e Manuela David, (antiga docente de Hortofruticultura).

A cerimónia terminou com um jantar no Refeitório do Campus de Gambelas. Foi feito um apelo aos participantes para efetuarem um donativo (que ainda é possível fazer) a favor do Instituto D. Francisco Gomes “Casa dos Rapazes, que irá ser entregue à instituição em data a anunciar.

Recorde-se que a atividade letiva da UAlg se iniciou na Casa dos Rapazes, em 1983. O numerus clausus para cada curso foi fixado em 30 alunos. O curso de Biologia Marinha e Pescas foi lecionado pela primeira vez numa universidade portuguesa. Os três cursos ficaram com as vagas preenchidas, sendo que o de Gestão de Empresas acabou por aceitar 33 alunos devido ao acesso de estudantes titulares de habilitações especiais.