Serviços de Saúde da UAlg criam workshop sobre relações saudáveis

Dias 10,11 e 12 de fevereiro acontece o workshop “Relações Saudáveis – A construção de vínculos afetivos seguros” organizado pelos Serviços Saúde da UAlg.

O workshop foi criado para quem deseja desenvolver relações mais conscientes, equilibradas e seguras e tem como objetivo ser um encontro acolhedor e participativo para aprender sobre comunicação saudável, limites emocionais e autoconhecimento, fortalecendo relações e prevenindo situações de violência.

A participação no workshop é gratuita, inclui um certificado de participação, mas está sujeita a inscrição prévia (inscrição aqui).

👉 Inscreva-se no link e participa!

📅 Datas:

• 10 de fevereiro- 3.11 CP- Gambelas

• ⁠11 de fevereiro- Anfiteatro 1.4- Penha

• 12 de fevereiro (online)

Horário: 15h00 às 16h30