UAlg volta a abrir portas para os Dias Abertos

A UAlg volta a “abrir as suas portas” nos dias 24 e 25 de fevereiro, com uma experiência pensada para quem quer perceber como é estudar numa universidade, explorar áreas científicas na prática e conhecer a oferta formativa da UAlg para 2026/2027.

Os Dias Abertos são dirigidos a estudantes do 9.º ao 12.º ano, e também a professores, encarregados de educação e cidadãos interessados. As inscrições decorrem exclusivamente online até 13 de fevereiro e dão acesso a um programa com mais de 100 atividades nos campi da Penha e de Gambelas.

Ao longo de dois dias, os participantes podem escolher entre visitas guiadas, atividades experimentais em laboratórios, sessões de esclarecimento e contacto direto com docentes, investigadores, estudantes e funcionários, para conhecerem de perto o dia a dia académico e científico da instituição.

O programa inclui ainda palestras, workshops, exposições e atividades desportivas, num modelo de aprendizagem ativa que liga conteúdos da sala de aula às diferentes áreas do ensino superior.

Com iniciativas distribuídas pelos dois campi, os Dias Abertos ajudam estudantes e famílias a tomar decisões informadas sobre o futuro académico, com uma experiência próxima da realidade universitária.

As inscrições são efetuadas exclusivamente online, até dia 13 de fevereiro.

Consultar mais informações, programa e inscrições aqui.