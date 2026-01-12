Vila Real de Santo António investe 50 milhões na requalificação fogos sociais

O Município de Vila Real de Santo António iniciou este mês de janeiro as obras de reabilitação estrutural de 372 fogos de habitação social, num investimento histórico de 50.274.304,71 euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo Programa 1.º Direito.

Esta intervenção abrangente visa a renovação integral do parque habitacional municipal, com trabalhos a decorrer simultaneamente em todas as freguesias durante o primeiro semestre de 2026, cobrindo todos os bairros sociais do concelho.

O plano inclui reforço estrutural, melhoria da envolvente térmica e acústica, isolamento e impermeabilização de coberturas, bem como a substituição total das redes de água, eletricidade, telecomunicações e saneamento. Prevê-se uma melhoria mínima de 10% no desempenho térmico das habitações.

Para garantir o conforto dos moradores durante as obras, o município disponibilizou mobile homes como alojamento temporário, permitindo que as famílias permaneçam próximas dos seus bairros.

Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, afirma que esta iniciativa é “o culminar de uma estratégia rigorosa para devolver a dignidade e a qualidade de vida que os nossos munícipes aguardavam há décadas, tratando-se de um passo tão ambicioso quanto necessário”. Acrescenta ainda que “o planeamento e a coragem política permitem superar barreiras financeiras e colocar as pessoas no centro da governação”, garantindo que nenhum residente será esquecido durante o processo.

Os investimentos por bairro são distribuídos da seguinte forma: Bairro Santo António (143 fogos) com 20.168.555,03 euros; Bairro da Barquinha (73 fogos) com 8.908.604,85 euros; Bairro Caminhos de Ferro (33 fogos) com 4.810.474,14 euros; Bairro dos Navegantes (36 fogos) com 4.715.434,57 euros; Bairro do Encalhe (25 fogos) com 3.884.054,07 euros; Bairro da Caixa de Previdência (34 fogos) com 3.854.865,83 euros; Bairro da Manta Rota (19 fogos) com 2.523.864,54 euros; e fogos dispersos pelo concelho (9 fogos) com 1.408.452,74 euros.

Historicamente, o estado de degradação do parque habitacional agravou-se devido a limitações financeiras, mas com a estratégia local, o PRR e o Programa 1.º Direito, o município consegue suprir estas carências, promovendo justiça social e revitalização urbana em Vila Real de Santo António.