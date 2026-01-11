Farense vence Taça de Campeão de Inverno Feminina

O SC Farense conquistou a Taça de Campeão de Inverno Feminina no domingo, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira, vencendo o JS Campinense por 4-1.

Cássia Silva inaugurou o marcador nos primeiros minutos da partida. Nicole Castro e Joelly Morais, que marcou dois golos, fecharam o resultado favorável à equipa de Faro. Joana Silva assinou o único golo da equipa de Loulé.

Joelly Morais foi eleita a melhor jogadora em campo, destacando-se na vitória da sua equipa.

A Associação de Futebol do Algarve felicitou todas as equipas pelo esforço e dedicação demonstrados durante os dois dias da competição, agradecendo ainda o apoio da Câmara Municipal de Tavira.