Exposição ‘Move-te por Valores’ promove ética no desporto na UAlg

A Universidade do Algarve acolhe, até 15 de janeiro de 2026, a exposição ‘Move-te por Valores’, patente na Biblioteca do Campus de Gambelas, que promove a ética no desporto e a cidadania.

A mostra apresenta testemunhos e histórias de individualidades nacionais e internacionais ligadas ao desporto e à cidadania, enfatizando a importância dos valores de ética no desporto e nas relações pessoais e sociais, como o fair play, o respeito, a tolerância, a entreajuda, a disciplina e a compreensão.

Estas histórias, transmitidas na primeira pessoa por atletas e cidadãos, destacam-se não só pelo desempenho técnico dos protagonistas, mas pela demonstração de carácter, integridade, desportivismo e cidadania, que fascinaram o mundo.

A exposição resulta de uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com o Programa “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”. Este programa visa levar às escolas os valores do desporto e da União Europeia, reforçando a solidariedade, a paz, a entreajuda, estilos de vida saudáveis e a cidadania plena.