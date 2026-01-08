Reinaldo Teixeira é embaixador da campanha “O fair-play joga em casa”

Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal, é o mais recente Embaixador confirmado da campanha da Associação de Futebol do Algarve (AFA) “O fair-play joga em casa”, associando-se, assim, à promoção dos valores e da ética no desporto, a nível regional e nacional.

Natural de Salir, Reinaldo Teixeira, Sócio Honorário da AFA, foi Presidente da Direção da Instituição entre 2019 e abril de 2025 e, antes disso, Presidente da Assembleia Geral, tendo também sido coordenador dos delegados da Liga Portugal durante largos anos.

