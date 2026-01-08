Cineteatro Louletano inicia 2026 com programação multicultural e acessível em teatro, música e dança

O Cineteatro Louletano arranca o ano de 2026 com uma programação diversificada que inclui teatro, música, dança e cinema, promovendo também projetos de mediação e reflexão cultural em Loulé.

Em janeiro, destaque para “José Afonso, ao vivo nos Coliseus 1983”, uma peça multidisciplinar do Teatro Experimental do Porto, que entrelaça música, teatro, performance e poesia para reconstituir e reinventar o concerto original em formato contemporâneo e híbrido.

O espetáculo, marcado para as 21h00, integra recursos de audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão e interpretação em Língua Gestual Portuguesa para pessoas surdas.

Na área da música, entre os dias 9 e 11 de janeiro, a 3.ª edição do Festival de Música de Câmara do Algarve apresenta obras de Mozart, Schumann e Beethoven, no Cineteatro Louletano, com a participação de intérpretes internacionais de renome, destacando-se a pianista Wu Qian, directora artística do festival cujas receitas reverterão para instituições locais de ensino de música.

Também no dia 10, às 21h00, o grupo Canto Nono estreia nacionalmente um tributo a Sérgio Godinho intitulado “Que voz de liberdade é essa?”, com a participação especial do ator narrador Pedro Lamares.

As tradições populares mantêm-se vivas com o Encontro de Charolas Janeiras de Loulé a 11 de janeiro, às 15h00, enquanto às 17h00 na Igreja Matriz de Loulé decorre um concerto integrado no festival de música de câmara.

O programa cultural inclui ainda a “Conversa Uma programação imaginada por todas as pessoas. É possível?” no dia 13, às 18h00, no Bar do Cineteatro Louletano, com a participação de figuras culturais como Aida Tavares, Ália Paulo, Xana Piteira, Élton Mota e Catarina Cândido, sob moderação da atriz e encenadora Carolina Santos.

Para o público escolar e familiar, está previsto o espetáculo “Rita Red Shoes: Chinfrim” no dia 14, às 10h30, numa sessão exclusiva para escolas, dirigido aos mais pequenos com canções originais e experiências visuais e performativas.

A dança contemporânea estará em destaque no dia 17, sábado, com “Salvado”, uma coprodução com Olga Roriz, que apresenta um percurso artístico construído ao longo de seis residências, revelando uma topografia do tempo com gestos, imagens e palavras que exploram a memória e a reinvenção.

De 17 a 24 de janeiro, o Cineteatro acolhe o Algarve Film Week, promovendo o diálogo com o cinema contemporâneo.

O programa musical prossegue no dia 18, às 19h00, com “Peregrinação Beethoven”, interpretação do João Roiz Ensemble em colaboração com o musicólogo Alexandre Delgado, comemorando os 200 anos da morte do compositor.

O dia 23 oferece uma apresentação do Ciclo de Concertos Solistas da Orquestra do Algarve, intitulada “Argentina Brasil Abraçam-se”, com o acordeonista João Barradas e direção do maestro Pablo Urbina.

No dia 25, às 17h00, o Auditório do Solar da Música Nova recebe o maestro Sandrino, com influências da MPB, Pop e Jazz, apresentando sua primeira canção “Ser pra Ser” desde novembro de 2024.

O mês encerra com “Entraria Nesta Sala”, uma peça de Ricardo Neves-Neves que junta humor e reinterpretação de clássicos do cinema português dos anos 30 e 40, com sessões nos dias 30 e 31 de janeiro em horários diversificados.

O Cineteatro Louletano está credenciado pela Rede de Teatros Cineteatros Portugueses e integra a Rede de Teatros com Programação Acessível, oferecendo espetáculos com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, audiodescrição para pessoas cegas ou com deficiência visual, além de sessões adaptadas para vários públicos, incluindo pessoas neurodivergentes.

O espaço funciona como uma estrutura cultural da Câmara Municipal de Loulé no domínio das artes performativas e é um dos promotores da Rede Azul, Rede de Teatros do Algarve, e da Rede Sentidos.

Esta programação plural reafirma o compromisso do Cineteatro Louletano com a criação artística, coprodução e o encontro com diversos públicos, promovendo o acesso cultural inclusivo e a reflexão sobre o presente e o futuro das artes.