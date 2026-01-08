Teatro das Figuras começa ano com estreia de Vidro Pantera e concertos duplos de Camané

O Teatro das Figuras, em Faro, inicia o ano 2026 com a estreia da peça Vidro Pantera e um ciclo de concertos de Camané. A abertura do calendário cultural reflete uma programação rica, que alia tradição, contemporaneidade e cooperação internacional.

O 43.º Encontro de Charolas da Cidade de Faro acontece a 11 de janeiro, às 14h30, no Teatro das Figuras, integrando sete grupos provenientes de Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Estói e Conceição de Faro. As Charolas são uma tradição do Ano Novo e do Dia de Reis, durante a qual os charoleiros interpretam cantos ao Menino e lançam vivas com votos para o ano. A entrada é livre, condicionada à capacidade da sala.

Para assinalar os 30 anos da morte do dramaturgo alemão Heiner Müller, os coletivos Teatro de Ferro e Alma d’Arame criam o espetáculo Vidro Pantera, composto por fragmentos de texto que exploram o universo do autor que também atuava nas suas próprias peças. Esta coprodução com o Teatro das Figuras estará em cena a 16 e 17 de janeiro, às 21h30.

De seguida, no dia 20 de janeiro, pelas 21h30, apresenta-se a coreografia MONO-NO-AWARE, criada por Rafael Alvarez. A peça explora, através da dança contemporânea, o conceito japonês do mono-no-aware, que destaca a beleza das coisas efémeras, convidando o público a uma viagem meditativa e poética.

O musical Grease, história clássica ambientada na Califórnia dos anos 50 e centradada no romance entre Danny e Sandy, marca presença com três sessões: a 23 de janeiro, às 21h30, e a 24 de janeiro, com duas sessões às 16h00 e 21h30.

A 29 de janeiro, às 21h30, destaca-se a apresentação da coprodução de dança contemporânea Baubo, criada no âmbito do projeto Artista-Mãe da AORCA e com coreografia de Sofia Brito. Inspirado na deusa grega do ventre, o espetáculo aborda os imaginários de um coletivo de mulheres artistas e mães, explorando o arquétipo da mulher selvagem.

A programação do mês encerra com o regresso do fadista Camané, uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa, que traz o projeto “Camané canta José Mário Branco” a Faro a 31 de janeiro, às 21h30, com uma sessão extra às 16h00. O trabalho do artista presta homenagem ao compositor José Mário Branco, conferindo uma nova profundidade ao fado.

Para 2026, a programação do Teatro das Figuras apostará igualmente nas novas tecnologias e na inteligência artificial, com um conjunto de eventos dedicados a estas temáticas. Pretende-se, assim, fomentar o debate e a reflexão sobre os impactos destas mudanças no pensamento, organização e criação nas artes performativas.

O Teatro das Figuras anuncia uma agenda diversificada que privilegia a tradição, a inovação e o diálogo artístico e tecnológico, oferecendo uma experiência cultural diferenciada e adaptada a públicos variados e exigentes.

Para mais informações e aquisição de bilhetes, está disponível o site oficial do Teatro das Figuras aqui.