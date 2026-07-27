A Universidade do Algarve (UAlg) reforça a sua oferta de alojamento estudantil já no próximo ano letivo com duas novas residências universitárias, uma no Campus de Gambelas e outra no Campus da Penha.

As novas residências, que se encontram em fase final de construção, irão disponibilizar mais 298 camas, aumentando a capacidade total de alojamento da Universidade do Algarve de 539 para 837 camas, o que representa um crescimento superior a 55%. Este reforço surge num momento particularmente relevante, numa altura em que decorrem as candidaturas ao ensino superior e em que o acesso a alojamento acessível e de qualidade continua a ser um dos principais desafios para muitos estudantes e respetivas famílias.

Estas residências integram o investimento realizado pela Universidade do Algarve no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A construção destas novas infraestruturas representa um investimento global de cerca de 18 milhões de euros, dos quais mais de 8,8 milhões de euros são assegurados pela própria Universidade.

Este investimento dá continuidade ao esforço desenvolvido pela instituição na melhoria das condições de alojamento estudantil. Em 2025, a Universidade do Algarve concluiu a renovação e requalificação de sete residências universitárias, num investimento de 8,3 milhões de euros, permitindo melhorar as condições de alojamento de 442 camas já existentes.

Com a entrada em funcionamento das novas residências da Penha e de Gambelas, a Universidade do Algarve reforça a sua capacidade de resposta às necessidades da comunidade académica, promovendo melhores condições de integração e sucesso dos estudantes. A expansão da oferta de alojamento constitui um passo importante na estratégia da instituição para tornar o ensino superior mais acessível, atrativo e inclusivo, contribuindo simultaneamente para o reforço da capacidade de acolhimento da região.

No passado dia 22 de julho, a Reitora da UAlg, Alexandra Teodósio, acompanhada pela equipa reitoral, realizou uma visita técnica às obras das duas novas residências universitárias.

Durante a visita, foi possível acompanhar o avanço dos trabalhos e verificar as condições que serão disponibilizadas aos futuros residentes, assegurando que as novas unidades estão preparadas para acolher estudantes nacionais e internacionais no início do próximo ano académico.