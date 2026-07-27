A Feira do Livro de Lagos regressa entre 1 e 11 de agosto, na Praça do Infante e no Armazém Regimental, com um programa diversificado que junta livros, autores, música, teatro, jogos, dança e animação de rua. Com entrada livre, a iniciativa promovida pelo Município de Lagos, em parceria com várias entidades locais, pretende afirmar-se como um ponto de encontro entre leitores, escritores e a comunidade.

Ao longo de onze dias, o público poderá assistir a apresentações de livros, horas do conto, sessões de microfone aberto dedicadas a Florbela Espanca e Fernando Pessoa, além de concertos, atuações de folclore, fado, tango, encontros de jogos de tabuleiro e um torneio de xadrez. O programa inclui ainda a exposição “Patronos das Bibliotecas”, um espaço de leitura acessível a pessoas com deficiência visual e a participação de diversos autores, entre os quais Sónia Godinho, Artur de Jesus, Sara Monteiro, Sílvia Cunha, Fábio Ventura, Manuel Pedroso Marques e José Alberto Quaresma. A iniciativa decorre diariamente entre as 19h00 e as 24h00, com entrada gratuita.

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