A Universidade do Algarve (UAlg) aprovou a sua Política Linguística institucional, um documento estratégico que reforça o papel central do português e estabelece uma visão integrada para a gestão das línguas no ensino, na investigação, na comunicação e na internacionalização.

Esta nova política afirma que o português é a língua de comunicação institucional e de certificação académica, garantindo simultaneamente condições de acessibilidade, incluindo a utilização de Língua Gestual Portuguesa sempre que necessário. O documento sublinha também a importância do multilinguismo institucional e das competências plurilingues, promovendo o inglês como língua de comunicação internacional e valorizando o espanhol, o francês e a intercompreensão entre línguas românicas, numa perspetiva de inclusão e diversidade cultural.

A política linguística define metas de proficiência linguística alinhadas com o Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas (QECR), e estabelece mecanismos de certificação reconhecidos internacionalmente. A UAlg compromete‑se a promover o rigor e a qualidade na comunicação interna e externa.

Esta política aplica‑se a toda a Instituição, abrangendo comunicação institucional, oferta formativa, mobilidade, investigação, serviços linguísticos e organização de eventos.

A sua implementação será acompanhada por indicadores, relatórios periódicos e por uma comissão de acompanhamento, garantindo transparência, monitorização contínua e melhoria permanente.

Com esta aprovação, a UAlg reafirma o seu compromisso com a qualidade comunicativa, a inclusão e a internacionalização, consolidando uma política sustentável e alinhada com as melhores práticas europeias no domínio da gestão das línguas.

Saliente-se que a aprovação deste documento estratégico se insere também num dos compromissos assumidos no âmbito da aliança Universidade Europeia dos Mares (SEA-EU), que em outubro próximo apresentará a política linguística da Aliança.

Consultar Política Linguística da UAlg aqui