Câmara de Faro instala mais duas beach cams no litoral

O Município de Faro contratualizou com a MEO BeachCam a instalação de mais duas câmaras no litoral do concelho.

Além da que já se encontra em funcionamento, pertencente ao Clube de Surf de Faro (Praia de Faro – Este), vão agora ser instaladas uma na Praia de Faro – Oeste e outra na Ilha do Farol, que ficará no topo do Farol de Santa Maria, equipamentos que vão permitir a visualização das condições do estado do mar, em tempo real, em toda a costa do concelho.

As câmaras instaladas tornam possível a observação das praias do Farol e da Culatra, bem como da baía da Ilha Deserta (câmara do Farol) e de toda a praia da península do Ancão (câmara da Praia de Faro – Oeste). À semelhança do que sucede em toda a rede da MEO BeachCam, o acesso às imagens transmitidas em direto pelas câmaras é gratuito.

O serviço resulta de uma parceria entre a Autarquia e a Direção de Faróis, estando em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana.

Estas câmaras possibilitam a todos os amantes de praia e atividades náuticas a visualização da costa, sendo ainda um instrumento importante para a Proteção Civil Municipal no que diz respeito à monitorização das condições do estado do mar.

Para aceder à visualização em tempo real das novas live cams, basta aceder e selecionar a opção na barra de navegação em http://beachcam.meo.pt . As live cams estão também disponíveis em qualquer dispositivo móvel, através da respectiva aplicação, que pode ser descarregada de forma gratuita.

Para consultar desde já a live cam da Praia de Faro | Oeste, pode aceder AQUI, e da ilha do Farol, AQUI.