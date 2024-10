Rodrigo Raziel é o terceiro candidato à presidência da AAUAlg

O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, dia 10, nas redes sociais do agora candidato à presidência da direção-geral da Associação Académica da Universidade do Algarve.

Depois de Leonardo Quadrio e Rita Tavares, eis que surge a terceira candidatura, desta vez por Rodrigo Raziel. O novo candidato diz conhecer toda a estrutura da universidade, já que participou ativamente em todos os órgãos pertencentes. Rodrigo Raziel esteve também na coordenação do mandato do antigo presidente Vítor Pereira, em 2021, participou na primeira Receção ao Caloiro Pós-COVID e também esteve envolvido na reestruturação e apreciação de alguns cursos e unidades curriculares da UAlg.

Para além desta parte mais escolar, esteve também envolvido na tradição académica, com a posição de Insigne Persona Dux, nome máximo das praxes, durante 3 anos.

Relembramos ainda que o calendário eleitoral já foi revelado e as eleições decorrem a 7 de novembro.

Pode ler abaixo a declaração completa deixada por Rodrigo Raziel nas suas redes sociais.

«Caríssima comunidade académica,

Falar da Universidade do Algarve é reflexo de casa, família e amigos. É falar sobre estudos, responsabilidades e conquistas. Também é falar sobre mérito, trabalho e festas. Dizem por cá “Estudar Onde é Bom Viver”, e a verdade é que a afirmação não está de todo errada. Ser estudante no Algarve é diferente, é como o clima: há mais cor, calor e a paisagem é mais bonita. De Portimão a Faro, compartilhamos um sentimento de pertença e um amor incondicional à camisola.

Conheço toda a estrutura da Universidade, tendo participado ativamente em todos os órgãos pertencentes. Desde núcleos pedagógicos a núcleos de estudantes, trabalhei ativamente com A3ES na reestruturação e apreciação de alguns cursos e unidades curriculares. Estive na coordenação do mandato do Vítor Pereira e participei na reestruturação dos bares e na organização da primeira Receção ao Caloiro pós COVID.

No que toca à nossa tradição académica, ocupei a posição de Insigne Persona Dux durante 3 anos. Com uma forte ferramenta pedagógica, solidificámos aquilo que é a nossa realidade da praxe.

Depois de alguns dias de sono perdido e muita ponderação, cá estou para vos apresentar formalmente a nossa candidatura à Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve para o mandato de 2024/2025. É no coletivo que formalizo a minha candidatura para a honrada posição de Presidente da nossa mui nobre Académica. No tempo certo, a equipa ser-vos-á apresentada, mas adianto que compartilhamos do mesmo espírito e vontade: fazer mais e melhor. Representar-vos de forma humilde, digna e realista será sempre o nosso maior objetivo.

Tivemos um ano conturbado, com várias situações que impactaram significativamente a academia. É necessária uma revisão profunda naquilo que é a estrutura da Associação Académica e um olhar mais crítico no que toca a administração dos serviços e as suas respetivas valências.

O que aprendi nestes anos de academia é que um bom líder não coloca os seus ideais à frente do coletivo, nem tolda a realidade de forma a encaixar-se na sua visão pessoal. Ser líder é primeiramente saber ouvir antes de falar e principalmente ser presente.

A representatividade externa é sem dúvida necessária. Nunca nos poderemos descuidar daquela que é a nossa representação a nível nacional. Acredito que é na inclusão que conseguiremos aproximar ainda mais a Associação Académica de todos nós, estudantes.

Nunca tivemos uma academia tão participativa como a deste ano o que, particularmente, me deixa ainda mais motivado.

O futuro da Académica depende de todos nós, do nosso interesse e da nossa participação. Não deixemos para amanhã a melhoria que pode começar hoje. É por vocês e convosco que trabalharemos.

Um enormíssimo FRA daqueles que vocês tão bem sabem gritar!»