Feira de Estágios 2024 da UAlg com inscrições abertas para empresas

A Universidade do Algarve promove, no dia 19 de novembro de 2024, entre as 9h30 e as 17h00, a 3.ª edição da Feira de Estágios, que decorre no Campus da Penha, em Faro.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos estudantes da UAlg o contacto com empresas e instituições, facilitando-lhes a procura de estágio e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

Neste dia, os estudantes e recém-diplomados pela UAlg terão oportunidade de contactar diretamente com empresas e instituições que procuram candidatos.

As vagas vão desde os estágios curriculares, extracurriculares e profissionais, abrindo assim a possibilidade de participação a toda a comunidade estudantil da academia.

Condições de Participação para Empresas

As empresas interessadas devem ter efetivas ofertas de vagas de estágio.

A participação neste evento tem um custo de 145€ (iva incluído), que contempla o seguinte:

Stand de 4m2 – uma mesa e duas cadeiras, WI-fi, acesso a ponto de energia elétrica e almoço.

Após a pré-inscrição aqui (até 4 de novembro) é enviada a referência multibanco. Deve enviar o comprovativo de pagamento para: careersfair@ualg.pt

Efetuado o pagamento a empresa pode finalizar a sua inscrição.

Toda a informação está disponível aqui.