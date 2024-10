Monchique: Colóquio junta investigadores e especialistas para analisar fogos no Algarve

A dimensão e o impacto dos incêndios têm-se vindo a agravar na realidade portuguesa, assim como em muitos outros lugares do mundo. A relação entre as políticas nacionais para o território e a história local do fogo permanece por conhecer e discutir em profundidade. Nesse sentido, o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa promove o colóquio ‘Paisagens de Fogo de Monchique: História e Memória dos Incêndios nas Serras do Sul’, no dia 26 de outubro de 2024 na Casa do Povo de Alferce. Trata-se de uma iniciativa do projeto FIREUSES, Paisagens de fogo: Uma história política e ambiental dos grandes incêndios em Portugal (1950-2020), com entrada livre mas de inscrição obrigatória.

O projeto FIREUSES, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, ocupa-se da história e memória do fogo, a partir da recolha de experiências de encontros com o fogo nas zonas serranas de Monchique e Silves, bem como registos documentais variados, coletados em arquivos históricos locais e nacionais.

Este colóquio dará a conhecer os resultados do FIREUSES e será um momento de partilha de perspetivas acerca da relação entre pessoas, fogo e território.

Além da equipa do projeto, participam neste encontro investigadores do projeto BRIDGE – Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais – e responsáveis pela gestão dos incêndios rurais das câmaras municipais de Monchique e Silves, bem como do ICNF Algarve.

Estarão patentes, durante o colóquio, fotografias de António Maria Callapez (1908-1997). A obra deste fotógrafo amador traz-nos um olhar sobre o património natural e cultural da serra de Monchique entre as décadas trinta e sessenta do século XX, captando paisagens, gestos e tradições hoje muito alterados ou desaparecidos.

