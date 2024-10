UAlg e ABC organizam caminhada solidária “Mama em Movimento”

O Algarve Biomedical Center (ABC) e o Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-ri) da UAlg organizam, no próximo dia 27 de outubro, em conjunto com a Associação Oncológica do Algarve, a Algarviana Team e a Liga Portuguesa contra o Cancro, a 3.ª edição da Corrida/Caminhada ‘Mama em Movimento’, a realizar-se em Santa Bárbara de Nexe.

A corrida/caminhada contará com duas opções de percurso: caminhada de 6 km e corrida/trail de 12 km. A totalidade do valor de receita da corrida reverte a favor da Associação Oncológica do Algarve e da Liga Portuguesa contra o Cancro – Núcleo do Sul.

As inscrições devem ser efetuadas até 21 de outubro em https://acorrer.pt/eventos/info/3586